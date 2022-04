Câțiva oameni s-au adunat miercuri, 20 aprilie, în fața Parlamentului pentru a participa la un protest, în principal, împotriva legii care interzice panglica negru-oranj, numită și panglica „Sfântul Gheorghe”.

De asemenea, potrivit organizatorilor, oamenii au protestat și „împotriva introducerii cenzurii, majorării tarifelor, încălcării neutralității, neîndeplinirii promisiunilor electorale și împotriva altor probleme care afectează țara noastră”.

Potrivit anunțului publicat pe site-ul Primăriei cu privire la autorizarea manifestației, organizatorul protestului este Boris Dudnic. Potrivit organizatorului, oamenii adunați în fața Parlamentului au protestat față de „tarifele majorate la facturi, cenzură, dreptul la exprimare, dar și contra interzicerii panglicii Sf. Gheorghe”.

Despre desfășurarea acestei manifestații organizatorul protestului a anunțat pe Facebook, cu o zi înainte de eveniment, îndemnând oamenii să participe la acțiune.

„Suntem împotriva legii despre interzicerea lentei „Sfântul Gheorghe”, împotriva majorării prețurilor la resursele energetice, împotriva majorării prețurilor la produsele alimentare și așa mai departe. Eu am grad de invaliditate și îmi e foarte greu să trăiesc. Nouă ne-au promis să ne ridice pensiile 13,95%, plus taxa fixă de 171,70 lei. La televizor vorbesc una, dar în realitate oferă altceva. Cu 65 de lei ne-a ridicat pensia. Asta e normal?”, a declarat o protestatară.

Publicitate

„Am venit pentru lentă. Buneii noștri au luptat pentru această lentă. Sunt împotrivă că au interzis lenta asta. Cum au luptat pentru lentă, pentru victorie se pune lenta asta. Demult o purtau și nu știu de ce au interzis. Ce are cu Ucraina, eu nu știu. Ea reprezintă amintire pentru buneii mei. Desigur mă deranjează. Ea mereu a fost, mereu umblam cu ea. Și acum au interzis”, a comentat un protestatar, care nu a putut să explice în ce mod anume este afectat de interzicerea lentei negru oranj.

Întrebat dacă nu are o problemă cu faptul că această lentă promovează războiul din Ucraina, acesta a zis că: „Astea sunt prostii. Ce are ea cu Rusia și cu războiul în Ucraina?”.

„Am fost invitați prin internet de către un grup de cetățeni, pe probleme social economice. Aștept să se înceapă temele mele. Probleme tarifelor nejustificate. Cred că abia e începutul. Eu cu partidele nu ies, au solicitat cetățenii și am ieșit. Văd că prima parte, nu știu ce, cu legile astea cu lentile, cu nu știu ce. Eu consider că simbolul biruinței este steagul roșu. Steagul roșu este simbolul biruinței, dar nu lențile acestea. Lentele au fost pe medalii, dar simbolul biruinței asupra nazismului a fost steagul roșu. Și eu pe data de 9 mai o să ies cu steagul roșu. Sunt, de fapt, două lenți. Una se numește lenta Sfântul Gheorghe, iar cealaltă, care se deosebește, este panglica gărzii, care se punea la medalii. Lumea nu înțelege, nici cei din Parlament și aceștia de jos, puțini care cunosc istoria adevărată. Dar lenta Sfântul Gheoghe este lenta Rusiei țariste. Eu cred că cu cât mai multe lucruri sunt interzise, sunt făcute ca să dezbine societatea”, a declarat o altă protestatară.

La manifestație au fost prezenți și un grup de veterani ai războiului de pe Nistru, în contradicție cu protestatarii.

„Suntem împotriva declarațiilor pe care le fac în privința lentei lui „Sfântul Gheorghe”, din simplu motiv că ea pe noi nu ne reprezintă și nu ne aparține. Noi suntem cei care am apărat integritatea și independența țării. Cunoaștem ce prezintă această lentă. Ea reprezintă o ocupație, dar pământul R. Moldova este ocupat încă de la Pactul Ribbentrop-Molotov. Noi astăzi avem armată de ocupație încă pe teritoriul nostru, noi avem un grup, contingent militar care se numesc pacificatori, dar ei sunt ocupanți, dar nu pacificatori. Am observat acest lucru, ca urmare a evenimentelor care s-au petrecut. Oamenii de aici vor să se manifeste, ei arată, totuși, loialitatea față de ruși. Nu cunosc adevărul istoric a țării în care ei trăiesc, din simplul motiv că nu avem un program de țară de dezvoltare în toate domeniile. Noi am primit foarte bine, bucuroși, legea care interzice aceste simboluri, din simplu motiv, ca să nu mai vedem dezmățul acesta și lipsa de echilibru în societate”, a declarat unul dintre combatanți.

Publicitate

Legea promulgată pe 19 aprilie de președinta țării Maia Sandu, care interzice folosirea simbolurilor agresiunii ruse asupra Ucrainei – literele „V”, „Z”, dar și panglica negru-oraj, a fost publicată miercuri, 20 aprilie, în Monitorul Oficial al R. Moldova. Astfel, începând de astăzi toate persoanele care vor purta panglica negru-oranj, numită și panglica „Sfântul Gheorghe” sau literele „V” și „Z”, care reprezintă agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, vor fi amendate.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți, 19 aprilie, că a promulgat legea care prevede interzicerea simbolurilor agresiunii ruse asupra Ucrainei – literele „V”, „Z”, dar și panglica negru-oraj, numită și panglica „Sfântului Gheorghe”, în R. Moldova.

Astfel, pentru confecționarea, vânzarea și deținerea simbolurilor respective, persoanele fizice riscă o amendă de la 4 500 până la 9 000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 până la 60 de ore, iar persoanele juridice și cu funcții publice, care vor încălca prevederile respective, riscă o amendă de la 9 000 până la 18 000 de lei.

Mai exact, se interzice confecționarea, vânzarea, deținerea, în vederea răspândirii, și utilizarea în public a atributelor și simbolurilor ce sunt utilizate în contextul unor acțiuni de agresiune militară, crime de război și crime împotriva umanității, precum și a propagandei sau glorificării acestor acțiuni.

Publicitate