Președinta Maia Sandu la „Moldova Women Forum 2023”: „În Parlament avem 40% de deputate, iar fiecare a cincea primărie din țara noastră este condusă de o femeie”

Președinta Maia Sandu a participat sâmbătă, 21 octombrie, la „Moldova Women Forum 2023”, unde le-a vorbit participantelor din diferite domenii despre cât de puternice sunt femeile Moldovei.

,,Vocea femeilor din Republica Moldova este puternică și este auzită. În Parlament avem 40% de deputate, iar fiecare a cincea primărie din țara noastră este condusă de o femeie. Despre acest lucru am vorbit la „Moldova Women Forum 2023”, eveniment unde am întâlnit peste 200 de femei. Am vorbit și despre obstacole: violența în familie, discursul de ură, salariile inechitabile. Le vom depăși doar sprijinindu-ne reciproc, unindu-ne eforturile, femeile și bărbații”, a spus șefa statului.