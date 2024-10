Plată unică de 3 000 de lei, pentru peste 5 500 de familii din R. Moldova cu copii cu dizabilități severe

Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță joi, 24 octombrie, un nou pachet de sprijin, elaborat cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, pentru familiile cu copii cu dizabilități severe. Peste 5 500 de familii din R. Moldova care au copii cu dizabilități severe vor primi o plată unică în valoare de 3 000 de lei, se arată într-un comunicat de presă.

5 519 de copii cu dizabilități severe vor beneficia de această plată monetară în luna noiembrie. Plata unică va fi oferită din oficiu, în mod proactiv. Părinții nu vor trebui să meargă la Casa Națională pentru Asigurări Sociale (CNAS) și să depună vreo cerere sau să prezinte documente justificative.

Plata va fi disponibilă la oficiile poștale din toată țara, pe parcursul lunii noiembrie. Pentru a beneficia de plata unică, părintele/reprezentantul legal al copilului, care primește alocația socială stabilită și achitată de CNAS, va prezenta buletinul de identitate la oficiul poștal. Pe lângă aceasta, toate familiile beneficiare vor primi notificări din partea Guvernului, prin care vor fi informați despre metoda de colectare a plății și unde se pot adresa.

„Odată cu demararea reformei în sistemul de asistență socială – RESTART, am îmbunătățit considerabil calitatea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități și am crescut accesibilitatea la servicii în toate localitățile din Republica Moldova. În doar 9 luni, am adus serviciul „Echipa mobilă” în toate raioanele Republicii Moldova. Anterior acestea existau doar în 15 raioane din țară.

De asemenea, au fost angajați 150 de specialiști noi în protecția drepturilor copilului și lucrăm la îmbunătățirea sistemului informațional pentru managementul de caz. De-a lungul anului, asistenții sociali, asistenții sociali comunitari, specialiștii în protecția drepturilor copiilor și specialiștii în protecția persoanelor cu dizabilități au trecut instruiri pentru consolidarea capacităților și pentru a putea fortifica impactul muncii acestora în comunitățile sale. Continuăm să susținem asistenții personali, care îngrijesc de persoanele cu dizabilități severe”, notează Ministerul Muncii.