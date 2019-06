Parlamentul a votat în primă lectură abrogarea legii care permite deschiderea benzinăriilor „duty-free”

Parlamentul a votat în primă lectură un proiect care prevede abrogarea prevederilor legale care permit vânzarea produselor petroliere fără plata TVA și a accizelor în punctele de control vamal și la ieșirea din țară. Abrogarea vine după ce în toamna anului trecut ZdG a scris că benzinăriile duty-free au devenit lege în R. Moldova în urma unui concurs de circumstanţe dubioase.

Potrivit notei informative a proiectului, legea trebuie abrogată pentru că implementarea ei ar duce la prejudicii bugetare de miliarde de lei. Totodată, se mai menționează că statele membre ale UE au adoptat reglementări care stabilesc că activitatea de comercializare în regim duty-free este permisă numai prin magazine amplasate în aeroporturi și porturi cu tranzit internațional, pentru călătorii care se îndreaptă spre o destinație din afara UE.

Totodată, prevederile facilitare de comercializare a produselor petroliere ar prejudicia și climatul competițional din R. Moldova, în special producătorii din sectorul agricol, care folosesc produse petroliere în procesele tehnologice, achitând plățile fiscale.

ZdG a scris că benzinăriile duty-free au devenit lege în R. Moldova în urma unui concurs de circumstanţe dubioase. Amendamentul care a facilitat modificarea legislaţiei a fost propus de un deputat „neafiliat”, fiind votat în lipsa unei expertize anticorupţie, în lipsa dezbaterilor în plenul Parlamentului şi în lipsa unui aviz pozitiv al Guvernului.

Ca tabloul să fie complet, legea a fost promulgată de preşedintele Igor Dodon fără ca acesta să-i cunoască esenţa. La două săptămâni după ce şi-a pus semnătura peste legalizarea business-ului cu produse petroliere în regim duty-free, Igor Dodon le spunea jurnaliştilor că acesta „e un subiect foarte suspect pentru că ar da posibilitate de contrabandă. Eu proiectul încă nu l-am văzut. Îl vom examina şi vom lua decizia”, declara preşedintele, după ce… îl semnase deja. Între timp, înainte de votul din Parlament, principalul promotor al benzinăriilor duty-free, Ilan Şor, controversatul primar de Orhei, pregătea, prin intermediul companiilor pe care le deţine, terenul pentru lansarea afacerii.

Ulterior, în octombrie 2018, președintele Igor Dodon a depus o sesizarea la Curtea Constituțională prin care solicita abrogarea legii, chiar dacă anterior și-a pus semnătura pe proiectul de legalizare a benzinăriilor duty-free.