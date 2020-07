Părinți și profesori, despre purtatul măștilor și a mănușilor de către copii la școală. „E ușor să impui asemenea reguli când nu ai idee cum decurge o zi din viața școlară a unui elev din clasele primare”. Precizările MECC și ale Primăriei capitalei

Decizia de redeschidere a grădiniţelor din capitală, dar și a școlilor este una complicată, deoarece situaţia epidemiologică prin COVID – 19, rămâne încă nefavorabilă. Astfel, riscul de îmbolnăvire cu coronavirus, atât în rândul copiilor, cât şi a personalului din instituţiile de educaţie timpurie, este încă foarte mare, susțin autoritățile.



Numai în ultimele cinci zile s-au înregistrat 852 de cazuri noi. Cu toate acestea, responsabilii de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării ne-au comunicat că o decizie privind redeschiderea grădiniților ar putea fi luată astăzi, 10 iulie, de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică. Totodată, redeschiderea grădinițelor și a școlilor prevede un set de recomandări cu privire la organizarea activității, pentru a evita răspândirea infecției COVID-19 .

În ultimele zile au apărut mai multe știri dar și postări pe rețelele de socializare care relatează despre posibilile condiții care vor fi puse părinților înainte de a trimite copiii la grădiniță.

„La grădiniță vor merge doar copii cu ambii părinți care muncesc, fiind necesară prezentarea unui act de la locul de muncă. Vor avea prioritate copiii cu părinți care lucrează în sectorul bugetar, medici, salvatori, dar și mamele cu mulți copii. De asemenea, vor avea prioritate copiii din familii social-vulnerabile și cele care nu au bunici care ar putea rămâne cu copiii acasă”, sunt câteva dintre frazele care circulă pe internet referitor la unele condițiile care ar putea fi impuse.

Cu toate acestea, o decizie în sensul dat nu a fost luată de către autorități. Contactat de Ziarul de Gardă șeful direcţiei generale educație, tineret și sport (DGETS), Andrei Pavaloi, ne-a comunicat că o decizie ar putea fi luată în scurt timp de către Comisia Extraordinară de Sănătate Publică.

„Urmează decizia Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, deoarece sistarea instituțiilor pentru educație timpurie a fost făcută de către această Comisie. Ulterior a fost extins termenul pentru 15 iulie. Între timp, Ministerul Educației Culturii și Cercetării a emis un draft de document cu instrucțiuni privind reluarea activității. Draftul încă nu este aprobat, prin care s-ar menționa anumite restricții. La momentul actual au loc mai multe discuții inclusiv: cum ar urma să fie dotată instituția, personalul care va activa, dar și câți copii vor fi într-o grupă”, susține Pavaloi.

Potrivit lui Pavaloi, la momentul actual se discută referitor la câteva restricții. Una dintre restricții ar fi categoria de vârstă.

„De exemplu, dacă un copil care la 1 septembrie trebuie să meargă la școală, în clasa I, atunci acesta nu va mai merge în această perioadă la grădiniță. Totodată, va fi poate restricționată venirea în prima fază a copiilor care sunt în grupa de creșă. Copiii mici care au nevoie de acordarea unei atenții mai mari la fel ar putea să aibă parte de restricții. În astfel de condiții, un educator ar trebui să aibă grijă de maxim trei copiii. Din păcate nu avem atâta personal. Totodată, se ia în calcul și restricții privind la categoria de copiii care suferă de boli cronice. În caz că acești copii se îmbolnăvesc, sunt mult mai vulnerabili. Urmează să fie luată o decizie de comun cu MSMPS și MECC.



Referitor la copiii care au un părinte sau doi încadrați în câmpul muncii, la discuțiile la care am participat, niciodată nu am auzit de o astfel de restricție“, precizează Pavaloi.

Cât privește redeschiderea școlilor de la 1 septembrie, la fel, nu a fost luată vreo decizie. Cu toate acestea, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a elaborat un set de recomandări cu privire la organizarea noului an școlar 2020-2021, în contextul pandemiei de COVID-19. Respectarea distanței sociale în timpul orelor, dar și în timpul pauzelor, predarea lecțiilor în format combinat al claselor, cât și obligativitatea părinților de a asigura elevii, din cont propriu, cu măști, mănuși și dezinfectanți – printre reglementările propuse de autorități.

„E ușor să impui asemenea reguli când nu ai idee cum decurge o zi din viața școlară a unui elev din clasele primare”

Natalia Cocieru, profesoară de clasele primare la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Chișinău, susține că setul de recomandări care sunt elaborate de MECC nu este o idee bună și că ar fi foarte greu de implementat.

„Sunt total împotrivă ca elevul de vârsta școlară mică să poarte la școală mască, manuși și dezinfectant. E ușor să impui asemenea reguli când nu ai idee cum decurge o zi din viața școlară a unui elev din clasele primare. Aceasta ar însemna măști aruncate și tăvălite pe jos, murdare de tot ce vrei: pix, acuarelă, ciorbă, terci, noroi etc. Plus la toate, motive în plus de conflicte: cineva i-a luat masca, nu și-o găsește ori că i s-au rupt mănușile, pe cât de ghiduși și energici sunt la această vârstă.



Elevilor și fără măști le este greu să te asculte la ore, dar cu masca pe față vor dormi în tot sensul cuvântului. Există probabilitatea apariției unor astfel de expresii: – Doamna profesoară, Ionuț mi-a dat cu dezinfectant în ochi! Își pot încurca măștile sau le pot pierde oriunde, la fel cum își uită și alte lucruri. Ar fi culmea la tot chinul pe care îl avem cu școlarii mici, mai ales când ai sub protecția ta 41 de elevi, ca de exemplu în clasa mea. De distanță socială nici vorba nu poate fi! Arzi ca o lumânare în fața lor, făcându-i să asimileze cunoștintele. Te varsă sudorile în fața clasei până îți vezi munca realizată. Dar încă și cu masca pe față? Îmi este groază să mă gândesc cum s-ar desfășura procesul educativ în asemenea condiții“, susține profesoara de clase primare.

Ziarul de Gardă a contactat mai mulți părinți care s-au expus referitor la setul de recomandări elaborate de MECC. Aceștia de asemenea consideră că ar fi foarte greu de respectat de către copii, în special distanța socială.

„În primul rând sunt foarte sceptică referitor la respectarea normelor igienice în școli. Majoritatea școlilor din Chișinău au un număr de elevi mult mai mare decât le permite spațiul conform normelor și, reieșind din aceasta, e imposibil de păstrat distanța socială recomandată.



Dezinfectarea și spălarea spațiilor în instituții de învățământ cel mai des se asociază cu soluții de clor, care, de obicei, sunt aduse de părinți la începutul anului de învățământ sau procurate din „fonduri” și afectează grav sistemul respirator. Când intri în școală miroase a borș, WC și clor la un loc. Acum bănuiesc că mirosul de clor va fi mai puternic. Fiecare a doua clasă are scaune moi, care nu se permit conform normelor, însă au fost procurate din moftul părinților din banii colectați si nu pot fi prelucrate zi la zi, dar nici măcar ocazional nimeni nu le face curățare chimică. Nu cred că această mobilă va fi înlocuită urgent ca să corespundă necesității de prelucrare regulate.



Foarte mulți părinți sunt împotrivă să fie deschise geamurile în clase. Le este frică să nu răcească copiii. Aceștia sunt contra aerisirilor regulate, mai ales pe timp de iarnă. Nimeni din organele competente nu verifică și nu insistă dacă este aerisit sau nu. Bănuiesc că situația nu se va schimba nici la capitolul acesta.



Nu mă deranjează că trebuie să procur eu personal mănuși sau măști pentru copiii mei, au deobicei în rucsac hârtie igienică, șervețele umede, sticlă cu apă potabilă, mai nou aveau și dezinfectant pentru mâini în martie până la carantină. E decizia mea personală că să nu particip la colectari și „fonduri” ilegale. Aceste reguli și norme noi dau undă verde la colectari suplimentare în școli din păcate. Dar consider că atât timp cât se discuta necesitatea purtării măștilor și mănușilor în instituții de învățământ, e mai sigur că copiii să rămână acasă” ne-a comunicat Alina-Violetta Toporovschi.

Valeria Cuznețova, mamă a doi copii, consideră că pentru mănuși, măști și dezinfectante care ar putea să devină obligatorii, fondurile ar trebui alocate de stat, nu de părinți.

„Cred că fondurile ar trebui alocate de stat, nu de părinți. Ca mamă a doi copii școlari, nu am văzut sprijin din partea statului în timpul carantinei. Statul a economisit fonduri destinate copiilor noștri. După carantină noi acum ne-am trezit cu venituri reduse în familie.



În general, sunt împotriva purtării măștilor și a mănușilor de către copii. Eefectuarea unei curățenii normale, aerisirea spațiilor și controlul spălării mâinilor nu este atât de dificilă și nici atât de costisitoare pentru stat“, ne-a comunicat o altă mămică.

Totodată, sute de părinți au semnat o petiție prin care cer revenirea elevilor la școală, din 1 septembrie. Autorii petiției susțin că învățământul la distanță nu este accesibil tuturor copiilor, aceasta în condițiile în care în multe familii, toți copiii aveau un singur telefon mobil. Totodată, nu toți copii dispun de cunoștințe dde a se folosi de calculatoare și internet ca să se poată implica în acest proces. La fel, elevilor le lipsește comunicarea față în față cu profesorul și cu colegii de clasă.

Colectarea semnăturilor pe petiție a început pe 5 iulie.

Precizările Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) reiterează faptul că asigurarea sănătății copiilor, elevilor, studenților și a cadrelor didactice reprezintă principalul deziderat în toate acțiunile și deciziile sale. La moment, MECC examinează mai multe soluții privind organizarea noului an de studii 2020-2021.

MECC a elaborat proiectul „Reglementărilor speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în condițiile epidemiologice de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar”. Documentul respectiv se află la etapa consultărilor cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai organelor locale de specialitate în domeniul învățământului.

Contactată de Ziarul de Gardă, Natalia Grâu, secretara de stat în domeniul educației, ne-a comunicat că o decizie privind redeschiderea grădiniților ar putea fi luată astăzi, 10 iulie, de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică.

„La gădinițe copiii nu voi fi impuși să poarte mască și mănuși. Miercuri am avut o ședință împreună cu ministerul Sănătății, Muncii și Protecței Sociale în care am discutat textul instrucțiunilor ce ține de redeschiderea grădinițelor. Urmează a fi aprobat de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică ca să putem redeschide grădinițile. Astăzi cred că va fi luată o decizie în sensul dat. În cadrul grădinițelor, masca va fi purtată doar de lucrători și de către cadrele didactice. Urmează a fi luată o decizie și refritor la purtatul măștilor.



Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a elaborat proiectul privind reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021 în condițiile epidemiologice de COVID-19 pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar. Documentul respectiv se află la etapa consultărilor cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.



Reprezentanții ministerului Sănătății ne-au sugerat să retragem condiția referitor la purtatul măștilor de către elevi și cadre didactice. Totodată, așteptăm mai multe recomandări din partea MSMPS, pe care noi trebuie să le introducem în regulament. Totodată, noi lucrăm mai multe modele de redeschidere a școlilor. Fiecare școală va avea posibilitatea de a adopta propriul model.



Avem ca obiectiv și identificarea resurselor pentru a susține bugetele școlilor și a părinților pentru procurarea măștilor și a dezinfectanților. Ne dăm seama că nu putem pune pe umerii părinților astfel de cheltuieli“, ne-a comunicat Natalia Grâu.

În vederea asigurării funcționalității instituției de învățământ în condiții de siguranță în contextul epidemiologic COVID-19, toată comunitatea educațională, elevi, părinți, angajați ai instituțiilor de învâțământ, vor fi implicați în proces, susține responsabilii MECC.

MECC va solicita instituțiilor specializate elaborarea unui set de reguli:

de comportament pentru elevi privind siguranța lor în cadrul activităților școlare, în contextul epidemiologic de COVID-19, adaptate pentru diferite categorii de vârstă;

privind măsurile de protecție aplicate în vederea reluării activității instituțiilor de învățământ în contextul epidemiologic al COVID-19 cu referire la: organizarea spațiilor de studii, organizarea regimului de activitate, efectuarea triajului epidemiologic, termometriei, organizarea regimul de distanțare socială, organizarea completelor de clasă, purtarea măștilor, măsurile suplimentare pentru elevii, cadrele didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic, aflate în grupurile de vârstă de risc și/sau având afecțiuni cronice, modalitatea de dezinfectare a spațiilor, resurse și echipamente necesare.

Astfel, organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor desfășura instruiri speciale ale personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic din instituțiile de învățământ din subordine privind cerințele de activitate instituțională în asigurarea condițiilor de securitate epidemiologică. De asemenea, vor monitoriza respectarea regimului de activitate al instituțiilor în contextul epidemiologic al COVID-19 și vor asigura dotarea tuturor instituțiilor de învățământ cu termometre speciale necesare efectuării termometriei. Totodată, vor asigura dotarea unităților de transport școlar cu dezinfectanți, viziere și măști pentru șofer.

Conducătorii instituțiilor de învățământ general vor asigura predarea orelor în instituție în condiția sistemei de clasă, exemplu: sala de

lecții a clasei a V-a, pentru a minimaliza deplasarea și interacțiunea, ambuteiajul din timpul pauzelor), vor stabili modalitatea de repartizare/divizare a claselor în cadrul formatului combinat de organizare a procesului educațional. În același timp vor adapta și dota spațiile de studii din instituție în vederea asigurării predării-învățării-evaluării în condițiile de organizare a activității didactice la clasă sincron cu cea la online.

Cadrele ditactice și elevii vor fi obligați să poarte măști și mănuși la ore și să respecte distanța socială atât în timpul lecțiilor, cât și în timpul pauzelor.

Cadrele didactice vor stabili contextul de organizare a deplasării elevilor în timpul pauzelor, vor monitoriza calitatea efectuării igienizării și dezinfectării zilnice a sălilor de clasă și vor monitoriza prezența la ore a elevilor cu măști și mănuși.

Elevii vor respecta obligativitatea prezenței la ore cu măști și mănuși și

va trebuie să evite deplasarea liberă în timpul pauzelor și a orelor fără strictă necesitate.

Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate 18 666 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1293 în regiunea transnistreană. Până la ora actuală, 12 188 persoane au fost tratate de COVID-19, iar 627 au decedat în urma complicațiilor.