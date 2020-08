Omor în satul președintelui: Un bărbat a fost ucis în bătaie de către mai mulți consăteni, dar nicio persoană nu a fost reținută. Familia acuză: „Vreo șase persoane îl băteau. Îl băteau cu bâtele, săreau pe pieptul lui”

Un bărbat în vârstă de 50 de ani, din satul Sadova, raionul Călărași, a decedat pe patul de spital după ce a fost bătut cu cruzime de către mai mulți consăteni în urma unui conflict. Cazul a avut în seara de 25 iulie, iar decesul a survenit la câteva zile de la conflict. Cu toate acestea, oamenii legii au pornit o cauză penală cu mult mai târziu, abia pe 31 iulie. Până la ziua de astăzi, 4 august, nicio persoană implicată în bătaia care i-a luat viața lui Igor Bârcă nu a fost reținută.



Familia victimei consideră că se dorește mușamalizarea cazului și acuză poliția de ineficiență. Totodată, declarațiile poliției se bat în cap cu cele ale familiei victimei, dar și cu cele ale conducerii Spitalului Raional din Călărași.

Mărturiile familiei: „Eu nu înțeleg în ce lume trăim. Cum poți să bați în așa hal un om și să nu ai nicio frică. Nu-mi vine a crede ce zile trăiesc eu acum”

Igor Bârcă avea 50 de ani. Potrivit familiei, acesta din tinerețe muncea peste hotare în Federația Rusă.

Rudele acestuia consideră că se dorește mușamalizarea cazului. Totodată, acestea ne-au comunicat că persoanele care l-ar fi bătut pe Igor Bârcă, dar și pe fratele acestuia, Veaceslav, ar fi persoane care au tangență cu oameni din conducerea statului, Sadova fiind localitatea de baștină a președintelui Igor Dodon. Cristina Mihalache, fiica bărbatului decedat ne-a povestit, în detalii, ce s-a întâmplat în ziua în care tatăl său a fost ucis în bătaie.

„Tatăl meu cu fratele acestuia au servit în acea zi un pic de alcool. Din câte cunosc, la un moment dat, aceștia și-au adus aminte de un conflict din tinerețe pe care l-au avut cu un consătean cu mai mulți ani în urmă. Această persoană, Petru Orbu, are influență în acest sat și este înconjurat de asemenea de mai multe persoane cu influență. La un moment dat, fratele mai mic al tatălui meu a mers la acest Petru Orbu pentru a discuta cu el despre acel conflict. Nu știu dacă a reușit despre ceva să vorbească sau deodată au început să-l bată. În casă la acest bărbat erau mai multe persoane, prieteni de-a lui. Erau vreo șase persoane care îl băteau. Îl băteau cu bâtele, săreau pe pieptul lui. A fost bătut crunt, până și-a pierdut cunoștința.

Tatăl meu a mers să vadă ce e cu fratele lui. Între timp, până fratele tatălui și-a revenit, tatăl meu era jos, plin de sânge. Oamenii din sat ne-au spus că au văzut cum lângă casa acestora au trecut mai multe mașini, iar vreo 15 oameni băteau un bărbat cu hârlețe și cu bâte. Tatăl meu a fost tare bătut. Acesta a fost bătut în drum, la poartă, nici nu a reușit să intre în ogradă. S-ar fi putut trece peste acest conflict din moment ce persoanele care l-au bătut pe tatăl meu și pe fratele acestuia au văzut că aceștia erau sub influența alcoolului”, povestește Cristina Mihalache, fiica bărbatului decedat.

Igor Bârcă – bărbatul decedat și fiica sa, Cristina

Totodată, aceasta susține că ambulanța și oamenii legii au fost chemați imediat de consăteni. Potrivit Cristinei, medicii au ajuns însă în sat peste o oră și jumătate. Inițial, bărbatul a fost transportat la Spitalul Raional din or. Călărași, apoi peste o zi, după agravarea stării de sănătate, bărbatul a fost transportat la IMPS Institutul Medicină de Urgență din mun. Chișinău, unde a decedat.

„Poliția și ambulanța au fost chemate de îndată. Ambulanța a venit peste o oră și jumătate. Tatăl meu a fost transportat la Spitalul din or. Călărași. Medicii de acolo ar fi putut să solicite deodată ajutor la medicii din Chișinău, însă abia spre seară, când starea acestuia s-a agravat au fost transportat în capitală. Acolo a fost operat. A fost dus la Institutul de Medicină Urgentă. Ulterior a fost transportat la Institutul de Neorologie și neorochirugie. Acolo a decedat”, spune Cristina.

Fiica și soția bărbatului decedat

Rudele bărbatului decedat spun că nu au încredere că organele de drept îi vor pedepsi pe cei vinovați și că unele persoane din grupul celor care l-au omorât în bătaie terorizează de mai mult timp locuitorii satului Sadova, fără să fie pedepsiți.

„Mai mulți oameni de prin sat ne-au spus că aceștia au avut diverse conflicte cu oamenii care l-au bătut pe tatăl și pe unchiul meu. Dacă nu se conformează, aceștia urcă persoana forțat într-o mașină, o închid undeva și acolo ori este bătută ori presată să accepte sau să facă ceva. Zilele acestea mai multe persoane s-au apropiat de noi și ne spuneau să nu facem acest caz cunoscut.



Eu nu înțeleg în ce lume trăim. Cum poți să bați în așa hal un om și să nu ai nicio frică. Să lovești cu bâta în cap și să rupi mâinile cu hârlețul. Mie nu-mi vine a crede ce zile trăiesc eu acum.



Eu zilele acestea trăiesc momente groaznice. Am o stare de stres foarte mare. Eu vreu cât mai repede să plec din Moldova, să mă întorc înapoi în Italia. Am ajuns atât de tare să urăsc tot ce e aici. Totul este corupt, totul se vinde”, susține fiica bărbatului decedat.

Cauza decesului lui Igor Bârcă, potrivit rezultatelor preliminare ale expertizei medico-legale, este traumă craniocerebrală închisă.

,,Fratele tatălui meu a mers la morgă. Acesta a văzut cum tatăl meu are mai multe lovituri în regiunea ficatului dar și a capului. Avea și o mână ruptă”, povestește Cristina.

Parascovia Bârcă- soția bărbatului decedat

Cum (nu) au acționat oamenii legii

Oleg Rău, șeful Inspectoratului de Poliție Călărași ne-a comunicat că nu poate oferi informații despre cazul dat și ne-a redirecționat către ofițerul de presă din regiune.

Deși cazul a avut loc în seara de 25 iulie, oamenii legii au înregistrat procesul penal abia peste șase zile, la 31 iulie. Totodată, potrivit informațiilor oferite Ziarului de Gardă de către ofițera de presă a IP Călărași, Cristina Vicol, bărbatul de 50 de ani ar fi decedat „după ce în urma altercațiilor a fost bruscat de către un consătean, astfel încât acesta s-a dezechilibrat, căzând pe suprafața dură a asfaltului părții carosabile, lovindu-se în regiunea cefei”.

„La 31 iulie 2020, în Registrul de evidență a sesizărilor cu privire la infracțiunii a Inspectoratului de Poliție Călărași a fost înregistrat procesul penal precum că la data de 29 iulie 2020 în IMSP Institutul Medicină de Urgență mun. Chișinău, a decedat un locuitor al s. Sadova, r-nul Călărași, în vârstă de 50 ani. Din materialele prezentate de către organul consatator al IP Călărași s-a stabilit că la data de 25 iulie 2020 în jurul orelor 22:00, la Dispeceratul de Gardă al IP Călărași a parvenit înștiințarea telefonică precum că sub pretextul răzbunării pentru acțiuni din perioada anilor 1990 a pătruns ilegal în gospodăria unui locuitor al s. Sadova r-nul Călărași, unde a aplicat violența fizică împotriva ultimului, după care conflictul a continuat la poarta gospodăriei lui, unde sub același pretext a intervenit și fratele lui. Bărbatul care era în conflict cu proprietarul gospodăriei l-a atacat pe proprietarul casei cu un cuțit. În rezultatul altercațiilor unul din bărbați a fost bruscat de către consătean, astfel încât bărbatul s-a dezechilibrat căzând pe suprafața dură a asfaltului părții carosabile, lovindu-se în regiunea cefei”, ne-au comunicat oamenii legii.

Potrivit poliției, aceste circumstanțe sunt confirmate prin procesul verbal de cercetare la fața locului, în cadrul căruia a fost ridicat cuțitul, dar și ascultate declarațiile martorilor oculari.

Totodată, poliția susține că Veaceslav Bârcă, fratele bărbatului decedat ar fi la moment internat la Spitalul Raional Călărași.

Declarațiile poliției se bat însă cap în cap cu cele ale conducerii spitalului Raional Călărași. Ziarul de Gardă a verificat dacă în cadrul acestui spital a fost internată o persoană cu numele Veceaslav Bârcă. Aceștia au negat și au precizat că în spital a fost internat doar Igor Bârcă (bărbatul decedat), care ulterior a fost transferat la Chișinău.

Veceaslav Bârcă, potrivit familiei, se află acum acasă, iar starea lui de sănătate este rea. Acesta acuză dureri de cap și la moment stă la pat.

Veceaslav Bârcă – fratele bărbatului decedat

Ce spune Petru Orbu, una dintre persoanele suspecte

Ziarul de Gardă l-a contactat și pe Petru Orbu, bărbatul care i-ar fi bătut pe Veceaslav și Petru Bârcă. Acesta ne-a comunicat că la moment este internat la spitalul raional din Călărași din cauza nivelului ridicat de zahăr în sânge.

„Eu sunt la spital acum din cauza că mi s-a ridicat zahărul în sânge. Mă simt rău după tot stresul pe care l-am avut cu frații Bârcă. În acea zi, pe 25 iulie, eram cu fetița mea în casă. La un moment dat a intrat peste mine Veceaslav Bârcă. M-o tras de mână, m-o scos afară din casă și mă numea cu cuvinte urâte. El primul m-a bruscat și m-a lovit, iar eu m-am apărat. Ne-am bătut unul pe altul. Între timp, fratele mai mare, Igor Bârcă, a venit cu un cuțit spre mine. În acel moment eu l-am împins și a căzut cu capul de pământ. Eu am fost persoana care a sunat la poliție și ambulanță”, susține Petru Orbu.

Petru Orbu

Referitor la numărul mare de persoane despre care familia Bârcă zice că au participat la bătaie, Petru Orbu spune că e vorba de consăteni care s-au adunat să vadă ce s-a întâmplat.

„S-a adunat lumea să vadă ce s-a întâmplat. Trecea lumea la vale, la deal. Totul a avut loc timp de 4-5 minute. De unde să se adune atât de multă lume. Eu trăiesc în centrul satului. Pe acolo circulă lumea. Peste un timp acolo era mai multă lume, mai mult de 15, toți se uitau ca la teatru”, zice bărbatul.

Cât despre declarațiile familiei precum că Petru Orbu ar avea tangență cu persoane influente în stat, acesta spune că sunt doar niște bârfe.

„Lumea multe ce poate spune. Eu prin anii ’90 am fost atacat la o nuntă la fel de frații Bârcă. Eram la nunta verișoarei mele, iar Igor Bârcă cu un cuțit m-a tăiat. De atunci eu mereu am trăit cu frică. Știam că nu se vor opri. Acum, dacă se va demonstra că eu sunt de vină, nu am ce face, o să fac ce zice legea. Frații Bârcă au venit la mine să mă omoare, eu m-am apărat. Acum și fiica mea de zece ani se teme, este stresată mereu”, ne-a comunicat Petru Orbu.

Făptuitorul riscă pedeapsă cu închisoare de până la 3 ani

Potrivit oamenilor legii, la data de 31 iulie, de către Organul de Urmărire Penală a IP Călărași a fost pornită o cauză penală în baza art.149 alin.(1) Cod Penal al R. Moldova, lipsirea de viață din imprudență. Făptuitorul riscă pedeapsă cu închisoare de până la 3 ani.