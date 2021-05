Oare chiar ne jefuiesc în condițiile acestei năpaste de COVID?

Pentru a intra în Ucraina, am fost obligat să fac un test la COVID. La Briceni, un astfel de test costă 800 de lei și trebuia, din sat, să fac două drumuri care m-ar fi costat 100 de lei. Mi s-a spus că la Bălți un test costă 500 de lei. Când am aflat, m-am gândit cum să-mi fac un test mai ieftin. Dacă medicul de familie îți dă o îndreptare să faci testul gratis, rezultatul este inclus în dosarul medical, dar nu ți se oferă un certificat care să fie acceptat la vreo frontieră. Astfel, sunt favorizate laboratoarele private, ca să facă un ban. Singura posibilitate a fost să plătesc scump pentru un test.

Ca să fac o economie, am decis să îmbin necesitatea unei călătorii la Chișinău cu efectuarea unui test la Bălți. Revenind de la Chişinău, am dat testul la Bălţi, plătind 550 de lei.

De testări se ocupă laboratorul bacteriologic-diagnostic “Analitic Med” SRL. L-am găsit pe la 9-30. Lume era multă și îmi făceam griji că nu voi intra până la ora 10.00, când se încheia testarea, dar am reușit.

În birou, erau două lucrătoare medicale. Una mi-a cerut buletinul de identitate și mi-a înscris datele, întrebându-mă pentru ce îmi trebuie testul. I-am spus și am plătit. Mi-a dat o foiță pe care erau scrise datele din buletin, fiind indicat că am achitat și m-a trimis la spital. Bon de plată sau chitanță că am plătit nu mi-au dat. La spital mi s-au luat probele.

La 16.30, am venit după rezultat. În rând erau 37 de persoane, fiind livrate tot atâtea certificate. Persoana care le livra mai avea în mână certificate nerecepționate.

În așteptarea rezultatelor, am întrebat mai multe persoane dacă au primit bon de plată, atunci când au plătit. Toți mi-au spus că nu li s-a dat niciun act doveditor că au plătit 550 de lei.

În laborator intrau multe persoane să dea diferite probe. Când așteptam certificatele, intrau, de asemenea, multe persoane și își luau rezultatele testelor. Am înțeles că laboratorul, într-adevăr, funcţionează, dar nu sunt convins că și cu celelalte probe nu procedează la fel ca și în cazul testului de COVID.

Întrucât probele ni s-au colectat la spital, iar un bon de plată nu ni s-a oferit, mi-au apărut bănuieli că ceva nu e în regulă, că poate fi o escrocherie.

În primul rând, nu pot înțelege de ce sunt atât de mari prețurile la testul COVID: la Briceni – 800 de lei, la Bălți – 550 de lei. Am impresia că cei care au stabilit aceste prețuri, probabil, s-au gândit că testele le vor trebui oamenilor de afaceri și celor care pleacă din R. Moldova, unor oameni cu bani. Cei pe care i-am întrebat pentru ce au nevoie de test, mi-au răspuns că ar fi oameni de afaceri ori conducători auto pe TIR-uri și pentru ei testul îl achită cei care îi trimit peste hotare.

Întrucât nu ni s-a eliberat niciun bon pentru taxa achitată, asta mă face să presupun că banii achitaţi pentru aceste teste ar fi furați. Nu e în firea mea să număr banii altora, câștigați cinstit. Dar, în acest caz, sunt și banii mei și mă întreb: unde vor ajunge banii mei: la stat sau la hoții de la guvernarea lui Dodon?

O simplă socoteală. Pe data de 14.04.2021, dacă au plătit 40 de persoane, reiese că s-au încasat 22 000 de lei. Laboratorul lucrează șase zile în săptămână. Prin urmare, în cele șase zile se adună 132 de mii de lei. Într-o lună se adună 528 de mii. Dacă în R. Moldova sunt mai multe SRL-uri care procedează ca și cel de la Bălți, se adună o sumă colosală. Un nepot de-al meu din Chișinău mi-a spus că, pentru a pleca peste hotare, de fiecare dată el plătește la o clinică din Chișinău câte 750 de lei pentru test, iar într-o zi erau 360 de persoane în lista celor care aveau nevoie de teste. Deci, într-o singură zi se adună 290 de mii de lei. Diferența de prețuri, probabil, vorbește despre gradul de lăcomie al SRL-urilor și al celor care stau în spatele lor.

Eu, pentru a mă afla 4 ore în Ucraina, am cheltuit 1000 de lei din pensia mea de 1630 de lei.

Grigore Duluță, Briceni