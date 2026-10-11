O mașină cu patru moldoveni, care ar fi făcut parte dintr-o delegație la un eveniment cultural în România, a fost implicată într-un accident rutier în județul Vaslui: o persoană și-a pierdut viața
Un cetățean moldovean și-a pierdut viața, iar alți trei au fost răniți, în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă, 10 octombrie, pe drumul european E581, în județul Vaslui, România, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Toate cele patru persoane făceau parte dintr-o delegație din R. Moldova, care participase la un eveniment cultural în România, scrie Teleradio-Moldova. Aceeași sursă mai notează că printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu. MAE nu a confirmat informația, invocând date cu caracter personal.
Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al județului Vaslui, persoana care și-a pierdut viața este o femeie de 52 de ani.
Potrivit MAE, autoturismul în care se aflau cele patru persoane a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile.
„În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte trei au fost rănite. Două dintre persoanele rănite au fost transportate la Spitalul din Vaslui, cu leziuni ușoare, iar cea de-a treia, care a suferit leziuni grave, a fost transportată cu un elicopter SMURD la Spitalul de Urgență din Iași.
Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române competente și cu familiile persoanelor afectate, acordând asistența consulară necesară, inclusiv pentru facilitarea procedurilor de repatriere, după caz. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române”, a transmis MAE.