O mașină cu patru moldoveni, care ar fi făcut parte dintr-o delegație la un eveniment cultural în România, a fost implicată într-un accident rutier în județul Vaslui: o persoană și-a pierdut viața

Un cetățean moldovean și-a pierdut viața, iar alți trei au fost răniți, în urma unui accident rutier care a avut loc sâmbătă, 10 octombrie, pe drumul european E581, în județul Vaslui, România, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Toate cele patru persoane făceau parte dintr-o delegație din R. Moldova, care participase la un eveniment cultural în România, scrie Teleradio-Moldova. Aceeași sursă mai notează că printre persoanele rănite se află și soția ministrului Culturii, Dan Suruceanu. MAE nu a confirmat informația, invocând date cu caracter personal.

Conform Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al județului Vaslui, persoana care și-a pierdut viața este o femeie de 52 de ani.

Potrivit MAE, autoturismul în care se aflau cele patru persoane a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care s-a răsturnat în afara părții carosabile.