UPDATE Poliția anunțată că „a dezactivat partea de luptă” a dronei căzute în raionul Anenii Noi

UPDATE 15:30 Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat că, în urma cercetărilor efectuate într-o pădure din extravilanul satului Geamăna, raionul Anenii Noi, la aproximativ 100 de metri de la drum, a fost depistat locul în care un aparat de zbor fără pilot a lovit un copac, la o înălțime de aproximativ 13 metri.

„În urma intervențiilor, specialiştii Secției tehnico-explozivă a Poliției au dezactivat partea de luptă, eliminând riscul unei explozii necontrolate”, notează IGP.

Totodata, la sol au fost identificate fragmente ale aparatului de zbor, care prezentau deteriorări în urma impactului.

Știrea inițială, 10:29:

O dronă a căzut în raionul Anenii Noi în noaptea de sâmbătă, 10 octombrie. Conform Inspectoratului General al Poliției, în jurul orei 22:20, Poliția a fost sesizată de localnici că, la mică distanță deasupra raionului Anenii Noi, ar fi fost observată o dronă.

Victime nu au fost raportate.

Ministerul Apărării a anunțat că a fost auzit un sunet asemănător celui produs de o dronă urmat de o explozie în extravilanul localităților Geamăna și Văratic, raionul Anenii Noi.