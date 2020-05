O jurnalistă a fost amendată după ce a scris pe Facebook despre neregulile semnalate pe timp de pandemie de către angajații unei fabrici

Jurnalista și redactora „Ziarului Znamea” din Ceadîr-Lunga, Natalia Cebotari, susține că a fost intimidată, iar recent a fost și amendată cu 2 400 de lei după ce a scris o postare pe pagina sa de Facebook în care a semnalat mai multe neconformități în activitatea întreprinderii cu capital străin, „Asena Textil” din Ceadîr-Lunga. Postarea jurnalistei s-a bazat pe mesajele și apelurile pe care le-a primit de la actuali și foști angajați ai fabricii.

În ciuda faptului că are probe care pot demonstra cele expuse în mediul online, dar și a faptului că până la urmă fabrica a intrat în carantină după ce au fost identificare cazuri de infectare cu noul coronavirus, Natalia Cebotari a fost amendată cu 2 400 de lei pentru „calomnie”, menționând că a fost, totodată, supusă mai multor presiuni.

Postarea cu privire la activitatea fabricii a fost făcută la sfârșitul lunii martie, când Natalia a scris pe profilul său că a recepționat mai multe mesaje și apeluri telefonice prin intermediul cărora oamenii își arătau nemulțumirea în legătură cu funcționarea fabricii „Asena Textil” în situația în care în țară erau anunțate măsuri stricte de protecție. Mărturiile veneau de la angajate ale fabricii, care reclamau condițiile necorespunzătoare de muncă.

Natalia a adăugat la această postare și unul dintre mesajele pe care l-a primit, fără însă a dezvălui identitatea persoanei. În mesajul respectiv, una dintre angajatele fabricii preciza că îi este frică să vorbească public pentru a nu fi concediată. Femeia menționa că la fabrică activează circa 450 de persoane din 5 comune, inclusiv Ceadîr-Lunga. Angajata susținea că le este dificil să muncească cu măști, pentru că din cauza spațiilor restrânse nu au suficient aer.

După publicarea postării respective, Natalia a fost contactată de conducerea fabricii, care a venit cu o reacție la cele precizate de către jurnalistă. Mai exact, reprezentanții fabricii au menționat că angajații activează în condiții corespunzătoare și beneficiază de pauze la aer. Totodată, aceștia i-au comunicat jurnalistei că încăperile în care activează angajații sunt dezinfectate la fiecare două ore, iar la dispoziția angajaților le sunt puse măști. Conducerea fabricii a mai ținut să menționeze că asupra angajaților nu sunt puse presiuni pentru a se prezenta la lucru, iar angajații își continuă activitatea voluntar.

Jurnalista a declarat pentru Ziarul de Gardă că după publicarea postării a fost contactată de directorul regional al fabricii, care a cerut să îi fie comunicate numele persoanelor care i-au furnizat informații despre activitatea companiei.

Totuși, în pofida mesajelor din mediul online, jurnalista spune că nu a fost citată în instanță și că i-a fost expediată doar o „declarație preliminară” prin care i s-a cerut „dezmintă” informațiile publicate și să își ceară scuze față de reprezentanții fabricii. Natalia declară însă că informațiile făcute publice sunt interes public pentru societate și că acestea nu sunt calomnioase, dar se bazează pe declarațiile unor oameni reali, iar în acest sens poate aduce și probe.

Natalia ne-a mai comunicat că reprezentanții fabricii au scris plângeri și în adresa conducerii raionului, or jurnalista activează în cadrul unui ziar care se află sub administrația locală.

După această derularea a evenimentelor, jurnalista spune că a primit mai multe mesaje acuzatoare în adresa sa. Mai exact, jurnalista menționează că a fost vizată și de primarul orașului, care a acuzat-o de faptul că din cauza postării respective, investitorul ar putea părăsi orașul.

Contactat telefonic de către Ziarul de Gardă, Anatoly Topal, primar al orașului Ceadîr-Lunga, ne-a spus că scopul lui este ca în oraș să existe locuri de muncă, iar după o discuție cu investitorul a aflat că acesta are de gând să oprească activitatea fabricii începând cu 1 iunie. Întrebat ce opinie are despre neregulile semnalate de Natalia, primarul a spus că nu se poate expune, însă nu exclude că ar fi vorba despre „calomnie”.

Natalia susține că a fost telefonată și de către un reprezentant din Turcia care a informat-o că va închide fabrica din cauza ei, iar oamenii vor rămâne astfel fără muncă.

„Am fost acuzată că „am indicații de la unii concurenți să-i distrug afacerea”. Acesta mi-a mai spus că va atrage în această situație primarul, bașcanul, președintele și ambasadorul Moldovei în Turcia, astfel încât „să se ocupe de mine”. Am o captură de ecran a unui apel primit din Turcia, ora și durata apelului sunt fixate, dar, din păcate, am cel mai simplu android și nu are funcția de a înregistra o conversație telefonică. Cel mai probabil, Ahmet va nega toate amenințările sale, așa că nici nu am scris o declarație poliției”, menționează jurnalista.