O altă companie aeriană a anulat câteva zboruri de astăzi. Pasager: „Trezirea. Ce se întâmplă?”

Flyone, o altă companie aeriană care operează zboruri din Chișinău, a anunțat pe pagina de Facebook că anulează câteva zboruri de astăzi. În comentarii, pasagerii care au procurat bilete, susțin că nu ar fi fost informați despre aceste schimbări și compania aeriană nu ar răspunde la telefon.

Astfel, Flyone anunță că orarul curselor din 19 martie vor suporta modificări din cauza unei defecțiuni tehnice.

Cursele spre Dublin și Tel Aviv au fost amânate pentru mâine, 20 martie, iar cursa spre Verona a fost anulată. Deși în comunicat, compania Flyone susține că pasagerii vor primi un email de informare, în comentarii, pasagerii anunță că nu ar fi fost anunțați nici până la această oră.

„Nu am primit niciun email. Avem 30 minute de când sunam și nimeni nici nu răspunde la telefon. Care-i situația poate cineva sa spună ceva? Noi nu putem zbura când vrea compania, avem nevoie să zburăm in ziua și la ora când am cumpărat biletele. Mâine trebuie să ajungem la lucru , copilul să ajungă la școală. Ce înseamnă asta?” scrie unul dintre pasageri.