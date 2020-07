„Nu poți face lucruri bune încălcând legea”. Un consilier din CMC va contesta decizia cu privire planul de acțiuni pentru inițierea elaborării Planului Urbanistic General al orașului Chișinău

Sergiu Tofilat, consilier al Mișcării Social Politice Forța Nouă, susține că va contesta decizia votată ieri, 28 iulie, de Consiliul Municipal Chișinău, cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea planului de amenajare în capitală și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău.



Totodată, fracțiunea Platformei DA susține că va depune la Procuratura Generală un denunț prin care cere investigarea proiectului de decizie.



Potrivit unui comunicat de presă emis de primăria mun. Chișinău, documentul stabilește inițierea procesului de elaborare a Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a PUG, care se va desfășura în câteva etape. Serviciile pentru elaborarea documentului sunt oferite de către două companii de profil din România și Rusia, gratuit, prin sponsorizare.

După ce proiectul a fost votat de către consilierii socialiști, democrați și acei Partidul Politic „Șor”, consilierii PPDA susțin că votarea acestui proiect nu va asigura transparența și nu va evita riscurile de corupție.

Totodată, Sergiu Tofilat, consilier al Mișcării Social Politice Forța Nouă, susține că va contesta decizia CMC.

„Primarul general a mers pe calea acceptării unei pretinse donații de la o companie dubioasă din România, care se ocupă și de proiecte imobiliare. Deci vorbim de un conflict de interese. Dacă facem o simplă căutare pe internet despre firma VEGO sau patronul acesteia, Virgil Profeanu, vom afla că ei au elaborat PUZ-uri (planuri urbanistice zonale) în câteva sectoare, cu grave încălcări, iar locuitorii din București se luptă să le anuleze.



Oamenii încearcă să nu admită construirea în parcuri, creșterea regimului de înălțime a clădirilor și densitatea lor (adică a coeficienților POT/CUT). E ca și cum te-ai înțelege cu vulpea să facă sistemul de securitate la găini. Este absurd.



Acum riscăm ca această companie și structurile afiliate să elaboreze PUG pentru Chișinău. Pentru asta au votat ieri consilierii din PSRM + ȘOR + PD. Argumentul principal al primarului este că nu avem bani. Este vorba de aprox. 1 mln EUR, sau 0,5% din bugetul municipiului. Într-adevăr bani în buget nu ajung, dar plata de obicei se face după ce lucrul e terminat, iar elaborarea PUG-ului va dura mai mult de un an. Este cel mai important document pentru soarta orașului, nu ne putem permite să economisim pe el.



Prin această pretinsă donație primăria încearcă să ocolească legea, fără a organiza licitație. Avem de a face cu o practică anticoncurențială, când este favorizată o anumită companie, cu intenții nu cele mai bune.Nu putem admite ca locuitorii din Chișinău să se confrunte cu aceleași probleme pe care le au acum cei din București, lăsați să lupte de unii singuri cu dezvoltatorii imobiliari. De aceea vom contesta decizia votată ieri în CMC privind acceptarea pretinsei donații. Există procedura legală, trebuie să organizăm licitație. Nu poți face lucruri bune încălcând legea. Regret ca va trebui să pierdem timp prin instanțele de judecată, în loc să lucrăm constructiv pentru dezvoltarea orașului”, susține consilierul Sergiu Tofilat.

Totodată, într-un răspuns al Agenției Achiziții Publice se arată că legislația prevede organizarea concursului/licitației pentru elaborarea documentației de urbanism

Cu o reacție în sensul dat a venit și primarul Ion Ceban:

„Eu înțeleg că există frustrări foarte mari a celor care au vândut orașul pe parcele. Au intervenit în centrul istoric. Nu am făcut nicio înțelegere pe sub masă. Data trecută s-a cerut avizul CNA-ului și SIS-ului. Poftim, este avizul acestor două instituții. Noi facem totul transparent. Costul real de elaborate a PUG-ului ar fi de 17-20 de milioane de lei, bani pe care municipalitatea nu-i are în prezent.Decizia luată va consolida și capacitatea instituției municipale Chișinău Proiect, deoarece se va lucra în comun cu experții celor două țări“, susține Ceban.