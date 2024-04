„Nu m-am grăbit să achit pretinsul prejudiciu”. Compania Moldtelecom ar putea să nu mai aibă dreptul să solicite clienților să achite penalități dacă reziliază contractul înainte de termen

Operatorul național Moldtelecom ar putea fi obligat de instanța de judecată se excludă din contracte clauzele privind încasarea unor penalități pentru rezilierea anticipată a contractului la inițiativa consumatorului.

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a constatat, la sfârșitul lunii martie, caracterul abuziv și a declarat nulitatea absolută a unor clauze contractuale dintr-un contract de prestări servicii publice de comunicații electronice ce se referă la încasarea unor penalități pentru rezoluțiunea anticipată a contractului din inițiativa consumatorilor.

Avocat Ion Cobîșenco a anunțat pe rețelele de socializare că prima instanță a obligat operatorul să excludă clauzele cu conținut identic din contractele cu același obiect încheiate cu alți consumatori, care nu au fost negociate în mod individual.

„Pe scurt, am notificat operatorul despre faptul nu mai am nevoie de serviciile sale, deoarece am înstrăinat apartamentul care era conectat la servicii de internet și TV. Operatorul m-a informat despre necesitatea achitării unui prejudiciu de 2 000 de lei, deoarece rezoluționez contractul înainte de expirarea termenul de 2 ani.

Nu m-am grăbit să achit pretinsul prejudiciu, dar am înaintat o cerere de chemare în judecată”, a scris Ion Cobîșenco.