„Nu faceți schimb de pomeni unii cu alții, dar faceți milostenie cu cei care într-adevăr au nevoie”. Recomandările unui preot pentru Paștele Blajinilor

De Paștele Blajinilor, care în acest an va fi marcat în zilele de duminică și luni, 23 și 24 aprilie, moldovenii au diferite tradiții și obiceiuri. Preotul de la „Biserica Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, Maxim Melinti, spune că în aceste zile oamenii nu ar trebui să facă schimb de pomeni, ci să aprindă o lumânare și să se roage pentru cei adormiți.

Într-o postare pe rețelele de socializare, preotul a venit cu mai multe sfaturi pentru oameni de Blajini.

Nu faceți schimb de pomeni unii cu alții, dar faceți milostenie cu cei care într-adevăr au nevoie!

– Dărnicia ta să atingă pe toţi cei în viaţă şi chiar morţilor fă-le parte de dărnicia ta (Sir. 7,35).

– Căci flămând am fost şi Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-ați dat să beau; străin am fost şi M-ați primit; gol am fost şi M-ați îmbrăcat; bolnav am fost şi M-ați cercetat; în temniță am fost şi ați venit la Mine. (Matei 25,36).

Aprindeți o lumânare și rugați-vă pentru cei adormiți!

– Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri, pentru toți oamenii. (1 Timotei 2,1).

Amintiți-vă despre faptele demne ale înaintașilor voștri, îndemnând și copiii să le urmeze pilda cea bună!

– Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum şi-au încheiat viața şi urmați-le credința. (Evrei 13,7).

După ce plecați din cimitir, nu lăsați gunoi și mâncare pe morminte, căci cei adormiți nu au nevoie de mâncare și băutură, ci de rugăciunile noastre!

– Căci la înviere (cea de obște), (sufletele) nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. (Matei 22,30).

Nu consumați alcool, nu mâncați, nu fumați și nu înjurați pe la morminte!

– Nu știți, oare, că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți: … nici bețivii, nici batjocoritorii, … nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. (I Corinteni 6,9-10).

Faceți masa de pomenire acasă sau amenajați o masă pentru cei din familii defavorizate!

– Deci, când faci milostenie, nu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi şi pe ulițe, ca să fie slăviți de oameni; adevărat grăiesc vouă: şi-au luat plata lor. Tu însă, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, ca milostenia ta să fie într-ascuns şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îți va răsplăti ție. (Matei 6,2-4).

– Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi, nici pe rudele tale, nici vecinii bogaţi, ca nu cumva să te cheme şi ei, la rândul lor, pe tine, şi să-ţi fie ca răsplată. Ci, când faci un ospăţ, cheamă pe săraci, pe neputincioşi, pe şchiopi, pe orbi, şi fericit vei fi că nu pot să-ţi răsplătească. Căci ţi se va răsplăti la învierea drepţilor. (Luca 14,12-14).

Demonstrați că sunteți oameni civilizați, onești, modești și credincioși!

– Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă. (Efeseni 4,29).

– Umblaţi întru iubire, precum şi Hristos ne-a iubit pe noi şi S-a dat pe Sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireasmă. (Efeseni 5,2).

Îmbrăcați-vă decent din respect pentru cei răposați (și bărbați, și femei, și copiii)!

– Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. (1 Petru 3,3-4).

Nu dați importanța obiceiurilor băbești, ci mai degrabă ascultați de învățăturile evanghelice și ale sfinților părinți!

– „Iar de basmele cele lumești şi băbești, ferește-te şi deprinde-te cu dreapta credință” (1 Timotei 4;7).

Aveți grijă de mormintele strămoșilor voștri!

– A avea grijă de mormintele apropiaților este o dovadă de iubire.

Morminte de lux nu e creștinește!

– Copiii evlavioși sunt cea mai mare mângâiere pentru părinții evlavioși: sunt cea mai bună împodobire a părinților vii și cel mai bun monument al părinților morți. (Sfântul Ierarh Vasile cel Mare).

Coroanele aruncate la gunoi – bani risipiți fără folos!

– În perioada pregătirilor de Blajini, găsim mormane de coroane, care s-au deteriorat, au ruginit și au fost aruncate la gunoi de către rudele celui răposat. Să educăm credincioșii noștri că aceste coroane, scumpe de altfel, nu ajută la mântuirea sufletelor celor adormiți, iar banii pentru achiziționarea lor ar putea fi oferiți familiei ca sprijin pentru nevoile ce decurg din decesul respectivei persoane.

Atâta timp cât așteptați ca preotul să vină la mormântul vostru și să vă facă rânduiala cuvenită, recomand ca membrii familiei să citească „Acatistul pentru cei adormiți”!

– Când te rugai tu şi nora ta Sara, eu duceam pomenirea rugăciunii voastre înaintea Celui Sfânt şi când îngropai tu pe cei morţi, încă eram cu tine. (Tobit 12, 12).