Modificările operate la legea cu privire la avocatură, promulgate de președinta Sandu

Modificările la Legea cu privire la avocatură au fost promulgate joi, 10 iunie, de către președinta R. Moldova, Maia Sandu. Potrivit șefei statului, respectivele modificări la lege „urmează să soluționeze problemele din sistemul avocaturii”.

Într-o postare pe Facebook, președinta Sandu a menționat că „va cere noului Parlament să revizuiască anumite prevederi” din proiectul de Lege cu privire la avocatură care, potrivit ei, creează controverse.

„Am promulgat modificările la Legea cu privire la avocatură. Am luat această decizie după ce, săptămâna trecută, am discutat prevederile noii legi cu reprezentanții comunității avocaților din Republica Moldova. A fost o dezbatere utilă și necesară, de vreme ce unele dintre modificările propuse au provocat dezacorduri între reprezentanții breslei – un fapt firesc într-o societate democratică. Am hotărât să promulg noua versiune a legii după ce am ascultat opiniile pro și contra ei și am luat act de potențialele riscuri, dar și beneficii ale acesteia. Este o lege care urmează să soluționeze unele probleme din sistemul avocaturii. În același timp, vom cere noului Parlament să revizuiască anumite prevederi care creează controverse, cum ar fi cele care țin de accederea în profesia de avocat”, a scris Maia Sandu pe Facebook.