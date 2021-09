„Noi cunoaștem despre schemele privind certificatele de vaccinare false. Imediat după ce am venit la minister, am inițiat o anchetă internă. Noi avem un sistem informațional și vreau să vă spun cu groază că am depistat mii de suspecți pe aceste cazuri”, a declarat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la postul de televiziune Jurnal TV. Declarația vine inclusiv în contextul în care Ziarul de Gardă a realizat o investigație despre falsificatorii de certificate de vaccinare împotriva COVID-19 care urmează să apară joi, 2 septembrie, în format print și vineri, 3 septembrie, pe site.

Ala Nemerenco susține că Ministerul Sănătății a inițiat o anchetă internă și că toate informațiile au fost expediate Centrului Național Anticorupție (CNA), Procuraturii Anticorupție (PA), dar și altor structuri.

„Când am venit la minister deja se cunoștea despre aceste informații, fiindcă lucrurile astea au început odată cu procesul de vaccinare, doar că s-au terminat medicii și au trecut la populația mai largă, s-au început discuțiile, călătoriile în diaspora a cetățenilor noștri. Aceste scheme au fost inițiate la început mai cu frică, cu un preț mai mic, după aceea prețul a crescut. Noi cunoaștem despre ele. Imediat după ce am venit la minister, am inițiat o anchetă internă. Noi avem un sistem informațional și vreau să vă spun cu groază că am depistat mii de suspecți pe aceste cazuri. Avem numele pacientului, avem numele registratorului. Toată informația a fost prezentată Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție.

Am rugat acum să intervină și alte structuri. Am colaborat cu Serviciul de Informații și Securitate. Avem informații despre nume de medici, asistenți medicali, centre de sănătate în care această afacere a fost pusă pe roate. Registratorii, asistenții medicali au fost implicați în scheme conduse de oameni din lumea interlopă. Toate aceste nume noi le avem. Toate au fost transmise ofițerilor, mai departe Ministerul Sănătății nu mai are câmp de manevre, pentru că este vorba despre adunarea de probe care ar demonstra toate suspiciunile noastre. Trebuie să recunosc că Centrul Național Anticorupție a cam frânat. Conducerea Centrului Național Anticorupție nu a considerat acest lucru o problemă de mare importanță”, a declarat Ala Nemerenco.

Joi, 2 septembrie, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă și vineri, 3 septembrie, pe site-ul ZdG – veți găsi o investigație despre falsificatorii de certificate de vaccinare împotriva COVID-19.

ZdG a reușit să obțină un certificat de vaccinare, reporterul fiind introdus, oficial, de către un lucrător medical, în Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19. S-a întâmplat în ziua în care autoritățile raportau peste 10 000 de persoane vaccinate într-un interval de 24 de ore și în condițiile în care reporterul fusese imunizat împotriva virusului în luna mai, în România. Documentul, pentru care ni s-a cerut 4 mii de lei, a fost înregistrat într-un Centru raional de Sănătate, iar serul fictiv „administrat” este Johnson & Johnson.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat miercuri, 1 septembrie, că au fost intentate cinci cauze penale cu privire la certificatele care conțin rezultate la COVID-19 „cu semne vădite de falsificare”. În aceste cauze, potrivit poliției, sunt vizate atât persoane juridice, cât și persoane fizice care eliberau buletine false negative de analiză a probei biologice ori transportau peste hotare persoane despre care se cunoștea că dețin certificate false la COVID-19.