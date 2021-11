Ministerul Sănătății va achiziționa 200 de mii de doze de vaccin Sputnik V: „Suntem în negocieri directe cu producătorul”

Ministerul Sănătății (MS) va achiziționa un lot de 200 de mii de doze de vaccin Sputnik V (100 de mii de cure complete). Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Svetlana Nicolaescu, secretară de stat a MS.

„Noi depunem în continuare toate eforturile să avem cât mai diverse vaccinuri disponibile pentru cetățeni. Actualmente a fost lansată o procedură de licitație. Suntem în negocieri directe cu producătorul și planificăm să realizăm o achiziție de 100 de mii de cure pentru că vaccinul dat vine separat în doza unu și doza doi. Procedura de achiziție a început, doar că se realizează prin negocieri directe cu producătorul”, a declarat Nicolaescu pentru ZdG.

În cadrul examinării moțiunii simple inițiate de fracțiunea parlamentară a Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) asupra politicilor Ministerului Sănătății (MS) în domeniul sănătății, gestionarea ineficientă a crizei sanitare cauzate de pandemia de COVID-19, în plenul Parlamentului, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a declarat că o partea din acest doze de vaccin vor fi destinate malului stâng al Nistrului.

„Spre deosebire de mulți alții care sunt astăzi în Parlament, eu niciodată nu am favorizat vaccinul și eu am să respect întotdeauna atitudinea și alegerea cetățeanului spre acel vaccin care consideră el că este mai potrivit. Noi am intrat în procedură de licitație și negocieri deschise cu producătorii vaccinului Sputnik V. Eu nu pot să vă dau acum data pentru că suntem în procedură, dar prima tranșă pe care o procurăm va fi 100 de mii. Mai mult decât atât, noi am acceptat toate procedurile și în curând acest vaccin va ajunge și în partea stângă a Nistrului. Noi încercăm să oferim tuturor cetățenilor acces la vaccinare și protecție”, a declarat ministra Sănătății.

În R. Moldova, campania de imunizare a fost lansată pe data de 2 martie, curent. Pe 18 mai, Comitetul Național de Coordonare a Imunizării a decis lansarea integrală a etapei a treia de vaccinare împotriva COVID-19.

Pe 12 noiembrie curent, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a recepționat un lot de 59 670 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech. Este o altă tranșă din cele 700 830 de doze achiziționate de MS prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Dozele urmau să fie distribuite în toate punctele de vaccinare din țară.