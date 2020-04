Micii producători: „Sperăm la mai bine, dar ne pregătim pentru zile negre”

„E dureros acest an. E dificil să faci prognoze, să faci planuri. Nu se știe ce va fi mâine”.

„Mă tem că nu va fi exportul care era, mă tem că lumii nu-i va fi de mure, pentru că acum situația financiară a multora se înrăutățește…”

„Un lucru este cert: odată cu pandemia, oamenii au început totuși să consume mai mult produse locale”.

Micii producători din R. Moldova, lipsiți și în perioade mai bune de sprijinul autorităților, se află, în aceste zile, în fața unor alegeri dificile. Îngrijorările lor cresc odată cu evoluția pandemiei, iar prognozele par tot mai sumbre. În pofida acestora, producătorii caută crăpături prin acest blocaj și învață să-și comercializeze produsele adaptat la situația pe care o trăim.

„Nu mai sperăm la prețuri bune în acest an, dar măcar să ne recuperăm cheltuielile”

Irina Pomuș-Mura este o tânără profesoară de biologie din satul Teleșeu, raionul Orhei, care cultivă și comercializează mure, dar și produse derivate din acestea. În aceste zile se declară încă optimistă, însă o frământă gândul la ce se va întâmpla pe viitor cu produsele.

„Am mult timp acum să mă ocup cu drag de mure. Sunt în câmp și savurez. Într-o lună și jumătate cred că vom avea produsul și atunci nu știm cum va decurge situația. O bună parte din fructele noastre – cred că 80%, mergeau la export și restul – pe piața internă. Încerc să colaborez, să facem unele contracte cu companiile noastre locale de procesare, dar nu sunt nici ei foarte deschiși, spun că mai au stocuri… și iată că aici se întunecă un pic optimismul”, spune ea.

Pe de altă parte, Irina Pomuș-Mura susține că va continua să pună accent pe promovarea prin rețele de socializare. Făcea asta și anterior, dar acum, spune că neapărat va recurge și mai des la acest segment de realizare a produselor.

„Atât că nu se vând cantități într-atât de mari, când e vorba de produs proaspăt. Vom încerca să procesăm și noi ceva individual. Anul trecut, noi am avut o primă încercare – am făcut ceva gemuri, am congelat, am făcut lichior și am mai vândut ulterior. Sigur că sperăm la mai bine, dar ne pregătim pentru zile negre. Mă tem că nu va fi exportul care era, mă tem că lumii nu-i va fi de mure acum, pentru că acum situația financiară a multora se înrăutățește și lumea va avea grijă să cumpere pâine și cartofi, nu tocmai mure, sau nu în cantitățile pe care le procurau anterior”, adaugă Irina.

În rest, spune că nu are o suprafață foarte mare pe care să cultive murele și se descurcă singură, în prezent. Dar, totodată, încearcă să găsească soluții de comercializare a produsului, contactând companii care se ocupă de congelare. Conchide că nu mai speră la prețuri bune, ci măcar să-și poată recupera cheltuielile.

„Va trebui să ne gândim cu toții cum să depășim situația”

Ina Căpățînă produce dulcețuri din aronia, dovleac, zmeură, coacăze și agrișe, făină folosită la deserturi vegane din mere, pere și gutui, dar și oferă mai multor localnici posturi de muncă. Spune că deși pandemia i-a dat peste cap activitățile, încearcă să se țină mai departe de muncă, în limita posibilităților.

„Noi și așa greu ne adaptăm la unele lucruri, dar acum chiar e o schimbare mai dureroasă. E bine măcar că avem stocuri și ceea ce producem, are un termen de valabilitate mai mare. Este însă și o frică – când ieși de la muncă, când vii la muncă. Apoi, noi avem produse și-n magazine, iar la unele din ele au scăzut considerabil vânzările”, indică femeia.

S-au orientat acum spre livrările la domiciliu, dar și acestea vin cu provocări. „Ca să continuăm, iar prețul să fie competitiv, ar fi bine să pornim de la o anumită sumă, dar stau și mă gândesc – cât de mult poate cumpăra un om, ca să fie reciproc convenabilă livrarea? Pe noi ne mai scapă că avem 30 de produse și omul are din ce alege. Și eu am început să fac livrări de la 200 de lei, ca să fie compensate cât de cât cheltuielile de drum, cu atât mai mult că acum le facem noi, personal”, mai spune Ina Căpățînă.

Ea crede că o soluție pentru perioada pe care o traversăm ar fi unirea micilor producători, care să facă platforme comune. Apoi, ca oamenii să consume produse locale.

„Vor fi mari schimbări, eu sper și sunt optimistă, dar cred că se va lungi perioada asta. Însă, atunci, va trebui să ne gândim cu toții cum să depășim situația. Cu atât mai mult cu cât, pe lângă pandemie, e secetă, sunt înghețuri. E dureros acest an. E dificil să faci prognoze și planuri. Nu se știe ce va fi mâine. Așa că, acum ar trebui ca niciodată să consumăm ce producem aici, să ne susținem unul pe altul și cred că asta și va arăta cât de tare ne putem solidariza”, opinează Căpățînă.

Entitatea de care se ocupă ea s-a consolidat într-o cooperativă, însă angajați sunt puțini și toată lumea lucrează cot la cot. Între timp, afirmă că se străduie să mențină calitatea produselor, să le împacheteze corect, să le dezinfecteze și să țină totul sub strict control, ca oamenii care cumpără de la ea și familia sa să fie mulțumiți.

„Există și oameni cărora le pasă de noi…”

Ala Grosu și familia ei au înființat o prisacă în satul Plopi, raionul Cantemir și comercializează miere. Întrucât sunt producători locali, vindeau mierea la târguri, piețe organizate și expoziții. Acum, evident, toate acestea au fost anulate. „Însă, pentru că există oameni cărora le pasă de noi, micii producători, suntem promovați în mediul online, pe platformele de socializare”, zice Ala.

Ea adaugă că, pe lângă asta, și consumatorii au devenit mai receptivi și îi sprijină prin procurarea produselor autohtone.

„Un lucru este cert: odată cu pandemia, oamenii au început să consume produse locale și să facă o alegere corectă în a-i susține pe ai noștri, prin procurarea produselor de pe piața internă. În această perioadă, oamenii sunt îndemnați să stea acasă, de aceea noi mergem să livrăm produsele comandate la domiciliu. Livrările se fac în zile stabilite, atunci când se acumulează un anumit număr de comenzi. În timpul livrarilor purtăm mască, mănuși și dezinfectant”, punctează tânăra.

Aproape 10 mii de membri s-au strâns s-au adunat pe grupul de Facebook „Susținem afacerile locale din Moldova”, creat recent pentru a oferi suport producătorilor de acasă.

Astăzi, Federația Națională a Fermierilor a anunțat că producătorii de legume și pomușoare vor avea posibilitatea să își realizeze producția în locuri special amenajate din Chișinău și Bălți.

Tot azi, Primăria Chișinău a anunțat că va susține, pe perioada stării de urgență, comercializarea produselor vegetale autohtone prin internet, pe teritoriul municipiului, cu precizarea că, în procesul livrării produselor comandate online, se vor respecta, obligatoriu, normele pentru combaterea răspândirii infecției COVID-19.

Totodată, s-a convenit acceptarea desfășurării comerțului angro, zilnic, între orele: 06:00-17:00, cu produse agricole vegetale, material săditor, semincer de producție proprie și animale domestice, pe teritoriul amenajat din strada Cărbunari 9, aflat în gestiunea economică a Î.M. „Piața Centrală”, cu condiția respectării normelor igienice pentru reducerea infecției prin coronavirus (minimum 3m, distantă între unitățile comerciale).