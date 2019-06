Mesajul unui neurolog aflat în Germania: „O parte din vină pentru situația actuală o poartă cei care asistă docili la ședințe…”

Mihaela Jardan este un medic neurolog din R. Moldova, care acum activează în Germania. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Mihaela Jardan și-a exprimat susținerea pentru Guvernul Sandu, subliniind în context că „schimbarea trebuie să vină de la fiecare dintre noi”.

„Cu circa 10 ani în urmă, eram angajata Institutului de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău. La o ședință cu iz electoral, la care erau prezenți ex-minstru al Sănătății d-na Catrinici și Gr. Petrenco (PCRM, n.r.), ni se povestea cât de bine funcționează sistemul de sănătate din Moldova de când comuniștii guvernează. Sala era arhiplină cu colegi foarte tineri și cu cei cu mai multă experiență. Eu am fost unica, care s-a ridicat și le-am zis că sistemul e la pământ, că pleacă tinerii pentru că nu au cum se dezvolta aici și nu sunt remunerați corespunzător etc. Dna Catrinici și dl Petrenco au rămas fără replică și m-au făcut obraznică. La momentul respectiv nimeni din colegi nu a reacționat. După ședință, am fost felicitată 2 zile pentru discurs și curaj. Am fost chiar menționată într-un ziar.

Au trecut 10 ani, 10 ani în care lucrurile s-au schimbat în mai rău. Sistemul de sănătate e catastrofal, dar despre asta o să scriu altă dată. Ideea e că o parte din vină pentru situația actuală o poartă cei, care te felicită după discurs, care asistă docili la ședințe, care consideră că demnitatea e o chestie nesemnificativă… Eu cred că schimbarea trebuie să vină de la fiecare din noi. Eu susțin guvernul Sandu!”, a spus Mihaela Jardan în mesajul său.