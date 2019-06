Mesajul ministrei Educației după ultimul examen de BAC. Când vor fi anunțate rezultele?

Vineri, 21 iunie, a avut loc ultimul examen de bacalaureat din acest an. La el au participat 470 de candidați. Proba la limba maternă pentru elevii ucraineni, găgăuzi și bulgari s-a desfășurat în 14 Centre de Bacalaureat. Proba la limba şi literatura bulgară a fost susținută de 179 de candidați, 260 de candidați au susținut proba la limba și literatura găgăuză, iar 31 – la limba şi literatura ucraineană.

Cu această ocazie, Liliana Nicolaescu-Onofrei, noua ministră a Educației a venit cu un mesaj. Aceasta a atras atenția că, în ultimii 7 ani s-a diminuat considerabil numărul elevilor dați afară de la examen. În 2013 – 1133, în timp ce în 2019 – doar doi. Totodată, s-a majorat numărul celor care au obținut, din oficiu, nota 10 la limba străină.

„Ieri a fost ultimul examen de bacalaureat din sesiunea 2019. Respectele mele pentru echipa extraordinară, dedicată și responsabilă a Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Mulțumiri tuturor profesorilor și managerilor care au asigurat un proces corect și eficient. Mulțumiri tuturor autorilor de teste. Peste puțin timp vom afla și și rezultatele muncii tuturor elevilor și profesorilor. Vedeți mai jos doi parametri importanți, după mine. Cum s-a schimbat în timp numărul elevilor care au fost eliminați din examen. Și cum s-a schimbat numărul elevilor care au primit nota 10 din oficiu la limba străină. Eu mă bucur. Dar dumneavoastră?”, a scris ministra.

Testele de examen vor fi verificate până la data de 25 iunie. Rezultatele preliminare vor fi afișate în Centrele de Bacalaureat la data de 26 iunie. Fiecare candidat își va putea vedea lucrările verificate, accesând site-ul web www.bac.edu.md, în zilele de 26 și 27 iunie, în baza unei parole pe care o va obține de la instituția de învățământ în care și-a făcut studiile.

În zilele de 26 și 27 iunie candidații vor avea posibilitatea să depună contestații. Rezultatele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi anunțate la data de 4 iulie.