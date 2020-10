VIDEO/ Mașina unui deputat, transportată cu un evacuator al firmei care a câștigat licitația organizată de IGP pentru transportarea și depozitarea automobilelor parcate neregulamentar. „M-a rugat șeful, Vova”

Un evacuator al companiei „Magda-Tur”, cea care a câștigat, recent, în urma unei licitații organizate de Inspectoratul General al Poliției, dreptul de a ridica, transporta și depozita mașinile parcate ilegal pe străzile capitalei, a fost surprins în timp ce transporta un automobil de marcă Mercedes care s-a dovedit a fi al deputatului socialist, Adrian Lebedinschi. În imaginile video, șoferul evacuatorului afirmă că transportă mașina deputatului la rugămintea șefului companiei.

Începutul: Un video apare pe rețelele de socializare

Bărbatul care a filmat scena credea că Mercedes-ul este una din zecile de mașini duse la parcarea specială după ce a fost surprinsă parcată neregulamentar. Pentru că nu avea o amplasare uniformă pe evacuator, bărbatul îl acuza pe șofer că ar fi deteriorat automobilul.

După câteva minute de discuții, șoferul companiei „Magda-Tur” îi spune acestuia că automobilul este dus în sectorul Ciocana pentru că „m-a rugat șeful, Vova (Vladimir, n.r.), șeful de la Magda-Tur”.

Demonstrat: Mașina aparține deputatului Lebedinschi

La câteva ore după ce imaginile apar în spațiul public, mai mulți cititori ne-au informat că automobilul aparține, de fapt, deputatului socialist, Adrian Lebedinschi. O căutare în declarația de avere și interese a alesului poporului confirmă faptul că acesta deține în proprietate un automobil similar: Mercedes E220, fabricat în 2003 și cumpărat de Lebedinschi în 2010.

Tot miercuri, Adrian Lebedinschi confirmă pentru mai multe surse mass-media că automobilul transportat îi aparține. El le-a spus jurnaliștilor de la Pro TV Chișinău că, din cauza ploii din ajun, mașina s-ar fi defectat, având nevoie de evacuator pentru a fi dusă la reparație. Deputatul nu le spune însă jurnaliștilor cum a ajuns să-l telefoneze pe șeful companiei „Magda-Tur”.

În acte, firma „Magda-Tur” este administrată de Vladimir Nemțanu. Așa cum ZdG a scris, firma „Magda-Tur”, cea care a obținut dreptul să evacueze automobilele parcate neregulamentar pe străzile din Chișinău, a fost desemnată câștigătoare după o licitație la care s-au înscris doar două firme, una dintre ele fiind descalificată după ce „nu a prezentat formularul ofertei și specificațiile complete de preț”.

Pentru că licitația a fost organizată de către Inspectoratul General al Poliției (IGP), instituție subordonată Ministerului Afacerilor Interne (MAI), acolo unde Corneliu Lebedinschi, fratele deputatului Adrian Lebedinschi este secretar de stat, am încercat să aflăm de la toate persoanele implicate în această istorie cum s-a ajuns ca un deputat din partidul de la guvernare să telefoneze direct administratorul companiei care a câștigat, recent, o licitație organizată de către IGP. Totodată, am încercat să aflăm de la aceștia dacă se cunosc, în ce circumstanțe, dar și dacă acest fapt ar fi putut influența câștigarea licitației de către „Magda-Tur”.

Adrian Lebedinschi și Vladimir Nemțanu refuză să discute cu ZdG

L-am telefonat pe deputatul Adrian Lebedinschi pentru a-l întreba despre circumstanțele în care l-a telefonat pe „șeful de la Magda-Tur”, dar și despre relațiile pe care le are cu acesta. Alesul poporului însă ne-a spus că nu dorește să discute cu noi, iar ulterior nu a răspuns la întrebarea noastră, pe care i-am trimis-o printr-un sms.

Vladimir Nemțanu, administratorul firmei „Magda-Tur”, la fel, a refuzat să discute cu ZdG, pe motiv că „nu dispune de timp”.

Frații Oleg și Corneliu Lebedinschi neagă că familiile lor s-ar cunoaște

Fratele său, Oleg Nemțanu afirmă însă că nu-i cunoaște, direct, pe frații Lebedinschi.

ZdG: Înțeleg că mașina e a dlui Adrian Lebedinschi.

O.M.: Nu vă pot spune cu exactitate că nu mă ocup eu cu organizarea ridicării. Avem angajat care se ocupă de partea organizatorică a lucrului. Chiar nu vă pot spune cine a fost comandatarul. Nu mă ocup și nu ține de mine chestia asta.

ZdG: Șoferul spune că șeful de la Magda-Tur l-a rugat să ridice mașina asta.

O.M.: Eu presupun că băiatul (șoferul, n.r.) s-a referit la șeful lui nemijlocit, adică la omul care se ocupă de punctul organizatoric. Eu nu am numerele de telefoane nici a unui șofer, nici eu, nici fratele meu.

ZdG: Dar dvstră sau fratele dvstră vă cunoașteți cu frații Lebedinschi?

O.N.: Eu pe domnii Lebedinschi i-am văzut nu numai o dată. I-am văzut și la televizor, și în piață, adică am văzut oamenii ăștia, că eu trăiesc în R. Moldova. Nu mi-a interzis nimeni să mă uit la televizor când vorbește cineva. Eu l-am văzut și pe dl Plahotniuc, și pe dl Platon. Pe toată lumea am văzut-o. Am văzut-o la televizor, am văzut-o în față. Trăiesc în R. Moldova.

ZdG: Vă întrebăm pentru că fratele lui Adrian Lebedinschi este secretar de stat la MAI, unde ați câștigat licitația (IGP al MAI, n.r.).

O.N.: Fratele lui Adrian Lebedinschi lucra la bancă din câte cunosc eu. Demult a plecat din sistem.

ZdG: Nu. Un frate e la Comisia Electorală centrală și unul e la Ministerul Afacerilor Interne.

O.N.: Nu știu. Eu, de exemplu, știam că unul din frații lor a lucrat polițist la Hîncești, de unde v-am spus că suntem și noi. Îmi pare că a fost chiar comisarului orașului la Hîncești. După asta știu că plecase din sistemul polițienesc la bancă. Paremi-se, dar chiar nu am treabă. Chiar nu mă interesează care și unde lucrează. Chiar nu cred că este posibil în ziua de azi să te ajute cineva ca să câștigi o licitație. Nu cred. Și plus la toate, credeți-mă, nu-s bucuros de licitația asta. Dacă nu ne asumam obligația cu banii care au fost blocați de către IGP pentru onorarea obligațiilor în termenul de 30 de zile, credeți-mă, renunțam, chiar renunțam. A fost un caiet de sarcini foarte greu de făcut.

ZdG: Dacă vă întrebăm direct și vă rugăm să ne răspundeți tot direct: pe Cornel Lebedinschi sau pe frații Lebedinschi îi cunoașteți mai mult decât de la televizor?

O.N.: Pe dl Cornel Lebedinschi, dacă acum mi-ați pune în față 2-3 poze, eu nu îl știu, nu îl cunosc. Nici la față, nici la statură. Nu l-am văzut pe viu niciodată. Ca familie, ca nume – da, am auzit. Pe careva îi cunosc, i-am văzut la televizor.

ZdG: Dar pe Maxim și pe Adrian Lebedinschi?

O.N.: Pe Maxim tot l-am văzut pe la televizor. Paremi-se că a fost deputat. Era oleacă mai activ. Eu urmăresc ședințele de la Parlament și îl cunosc dacă mi-ați arăta poza. A fost activ cât a fost în Parlament și de asta poate că îl cunosc. Dar cum îl cunosc – vizual. Dacă l-aș vedea pe drum, v-aș spune, dacă nu și-a schimbat înfățișarea.

ZdG: Dar mai mult decât de la televizor?

O.N.: Nu mă leagă nicio relație cu niciunul dintre ei.

Și Corneliu Lebedinschi, secretar de stat la MAI, a negat că s-ar cunoaște cu frații Nemțanu.

„Nu pot să mă expun pe proprietatea fratelui meu. Nu am nicio legătură cu frații Nemțanu sau cine sunt proprietarii firmei. Nici nu cunosc firma despre care vorbiți și nici nu știu la ce vă referiți. Nu sunt membru a cărorva comisii de selecție sau achiziție în cadrul MAI. Eu sunt secretar de stat pe politici. Nu pot să vă zic nimic la acest compartiment. Nu cunosc nimic despre firma „Magda-Tur” , a declarat Corneliu Lebedinschi.

Compania „Magda-Tur”, cea care a obținut dreptul să evacueze automobilele parcate neregulamentar pe străzile din Chișinău, a fost desemnată câștigătoare după o licitație la care s-au înscris doar două firme, una dintre ele fiind descalificată după ce „nu a prezentat formularul ofertei și specificațiile complete de preț”.

Compania care evacuează mașini s-a reprofilat în ultimul an. Anterior, ea presta servicii, inclusiv pentru instituții de stat, în domeniul reparației autovehiculelor. Familia care gestionează firma deține, vis-a-vis de „parcarea specială”, un complex de clădiri format dintr-un motel, o cafenea, o spălătorie auto și o stație de testare tehnică a automobilelor, unde în ultimii ani au fost testate inclusiv mașinile poliției.

Familia mai deține o companie de transport internațional care gestionează „un parc de autocare ce depăşeşte 10 unități”, iar în ultima lună a ajuns în atenția opiniei publice, în urma unui șir de acuzații reciproce cu o importantă companie de construcții.

„Parcarea specială” este administrată de un tânăr de 30 de ani, fost angajat al Poliției de Frontieră și al Agenției Naționale Transport Auto, în timp ce secția de testare tehnică este administrată de soția unui procuror-șef din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

