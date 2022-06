MAI și Agenția FRONTEX, conferință internațională în contextul războiului din Ucraina

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) împreună cu Agenția Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) organizează, în perioada 28-29 iunie, la Chișinău, conferința internațională cu genericul „Support measures in response to the crisis: experiences and first lessons learned”.

Potrivit MAI, conferința a reunit reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii și ai autorităților de frontieră din statele membre UE, precum și partenerii europeni și internaționali, pentru a împărtăși primele experiențe și lecțiile învățate în contextul războiului din Ucraina și a valului de refugiați ucraineni care au fugit din carea războiului, inclusiv prin R. Moldova, către țările membre ale UE.

„În Republica Moldova, în numai 3 luni am reușit sa ne mobilizăm exemplar, fără precedent, și să creăm mecanisme de reziliență la provocările determinate de război. S-a început cu un mandat executiv între agenția FRONTEX și Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, a continuat cu conferința care se desfășoară în aceste zile la Chișinău, și s-a ajuns la discuții pentru cooperare strategică pentru fortificarea frontierelor, prin instituirea unei centuri de securitate extinsă a Uniunii Europene care să cuprindă și Republica Moldova”, a menționat Ana Revenco, scrie MAI într-un comunicat.

La începutul lunii iulie, ministrul afacerilor interne al R. Moldova este invitat să participe la Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) al UE, care este format din miniștrii justiției și afacerilor interne din toate statele membre ale UE, mai anunță Ministerul de Interne într-un comunicat. Este pentru prima dată când un ministru dintr-un stat non UE este invitat să participle la întrunirea JAI.

„Consiliul Justiție și Afaceri Interne dezvoltă cooperarea și politici comune cu privire la diferite probleme transfrontaliere, cu scopul de a construi un spațiu de libertate, securitate și justiție la nivelul UE. La Consiliul JAI din luna iulie, toți miniștri de interne și justiție ai statelor UE vor pune în dezbatere această abordarea novatoare cu aspecte concrete de dezvoltare a ecosistemului de securitate european, prin înființarea unui HUB al JAI, la Chișinău”, mai anunță MAI.

Potrivit Ministerului de Interne, prezența HUB-ului JAI la Chișinău va aduce mai multă stabilitate și siguranță la frontierele noastre și un climat social mai sigur. De asemenea, o astfel de structură în R. Moldova ar permite instituțiilor noastre de aplicare a legii accesul la dotări performante, infrastructuri lărgite, accesul la informații și module de pregătire mai performante pentru angajați.

Acordul între R. Moldova și Uniunea Europeană privind activitățile operative desfășurate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (FRONTEX) în R. Moldova a fost semnat la data de 17 martie 2022, la Bruxelles.

Pe 16 iunie, Parlamentul a ratificat Acordul între R. Moldova și UE privind activitățile operative desfășurate de Agenția Frontex. Potrivit Parlamentului, scopul principal al documentului este crearea cadrului legal pentru detașarea unor experți ai Frontex care să acorde Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne suportul necesar în gestionarea crizei regionale și a fluxului de refugiați de la frontiera moldo-ucraineană.

MAI anunță că, în prezent, Agenția FRONTEX are peste 50 de ofițeri permanent dislocați în R. Moldova, care au ajutat autoritățile naționale să proceseze fluxul de refugiați din Ucraina.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, pe teritoriul R. Moldova sunt 77 312 de cetățeni străini (cetățeni ucraineni și de alte naționalități ce au intrat pe segmentul R. Moldova-Ucraina), dintre care 41.645 sunt minori.

