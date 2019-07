LIVE/ Ședința Guvernului. Pe agenda miniștrilor se numără șase chestiuni

Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință, iar pe ordinea de zi se numără șase chestiuni, printre care și aprobarea regulamentului pentru desfășurarea concursului de selectare a doi judecători constituționali. Totodată, Guvernul urmează să dea aviz pozitiv proiectului aprobat de Parlament în primă lectură, cu privire la modificarea Legii Procuraturii, astfel încât la funcția de Procuror General să poată candida și experții internaționali.

13.05: Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare bașcanului Irina Vlah, care a fost votată în cadrul alegerilor din 30 iunie din UTA Găgăuzia de peste 90% dintre participanții la vot.