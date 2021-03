LIVE/ Mai mulți oameni s-au adunat în portul Giurgiulești pentru a opri exportul de grâu: „Camioanele tot vin și vin cu grâu”

Mai mulți oameni s-au adunat luni, 29 martie, în portul Giurgiulești, „pentru a opri exportul de grâu”. Astfel, câteva camioane încărcate cu grâu au fost blocate.

Președintele partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, susține că la manifestație s-au adunat aproximativ 100 de oameni și că „se fură rezerva de stat”.

21:57 „Grâul se fură din țară”, a spus un om prezent la manifestație.

21:50 La fața locului a intervenit șeful IP Cahul pentru a-i preveni pe cei prezenți la manifestație să respecte normele anti-COVID-19. „Dvs. încălcați regulamentul circulației rutiere”.

21:33 Președintele partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc: „Au venit aici 100 de oameni la îndemnul meu să ne apărăm neamul. Acum vreau să-l întreb pe cel care a făcut declarații în Parlament că totul e în regulă. Cum este în regulă? Oamenii ăștia de ce au ieșit aici dacă totul este în regulă? (…) Aici sunt vreo 5000 de tone de grâu”.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat luni, 29 martie, că a solicitat Guvernului luni, 29 martie, să aprobe de urgență o Hotărâre de Guvern prin care să impună restricții temporare la exportul grâului de proveniență din rezervele de stat. Anunțul despre solicitarea făcută către Guvern a fost făcut de șefa statului printr-o postare pe Facebook.

În postare, președinta R. Moldova menționează că solicitarea vine în contextul „informațiilor apărute în public cu privire la riscul exportului de grâu din rezervele de stat în an de secetă”.

În cadrul unui briefing de presă, deputatul fracțiunii Platforma DA Alexandru Slusari a vorbit luni, 29 martie, despre faptul că recent a fost eliberată o cantitate de grâu alimentar din rezervele materiale de stat.

„Nu am înțeles, după ce criteriu a fost eliberat acest grâu din rezerva de stat agentului economic. Nu este clar de ce doar acest agent economic a primit 16 mii de tone de grâu. El are și domeniul de panificație, dar are și alte domenii de activitate. Noi considerăm imperios necesar ca în următoarea perioadă, prioritatea în cadrul procesului de împrospătare a grâului din rezervele de stat să fie atribuită domeniului de panificație, astfel încât să nu admitem majorarea prețurilor la pâine, mai ales la pâine socială.