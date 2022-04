La o zi după ce președinta R. Moldova, Maia Sandu, a promulgat legea care prevede interzicerea simbolurilor agresiunii ruse asupra Ucrainei – literele „V”, „Z”, dar și panglica negru-oraj, clădirea fostului Hotel Național, care era deja pictată în culorile drapelului ucrainean, a fost vopsită parțial, în noaptea de marți spre miercuri, și în culorile așa-numitei panglici „Sfântului Gheorghe”.

Ziarul de Gardă a solicitat, de dimineață, o reacție de la responsabilii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Lidia Cazacu, consiliera pe comunicare a ministrei Afacerilor Interne, Ana Revenco, ne-a spus că ne va oferi o reacție într-o oră. Acest lucru însă nu s-a întâmplat. Ulterior, aceasta ne-a expediat un mesaj în care ne-a comunicat faptul că, la ora 12:00, la sediul MAI va avea loc un briefing de presă unde șeful Poliției va face declarații și pe acest subiect.

Solicitat de ZdG, șeful Poliției Republicii Moldova, Viorel Cernăuțeanu, ne-a comunicat că responsabilii din cadrul Poliției au fost sesizați în această dimineață despre pictura apărută pe clădire prin intermediul serviciului unic de urgență 112. Șeful IGP ne-a comunicat că în urma apelului parvenit, reprezentanții Poliției au identificat-o pe proprietara clădirii hotelului Național și au discutat cu ea. Femeia le-a spus oamenilor legii că nu are nicio pretenție și că nu o deranjează faptul că clădirea pe care o deține a fost pictată în culorile panglicii negru-oranj. În ce privește amendarea făptașilor pentru răspândirea acestor simboluri interzise de lege, acest lucru nu se va întâmpla întrucât modificările operate la lege nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial.

„Proprietara a venit și a depus o cerere prin care își expune faptul că ea nu are nicio pretenție asupra circumstanțelor date. Totodată, și-a asumat că va îndepărta coloristica respectivă. Este voința dumneaei. Nimeni nu o obligă, nimeni nu o constrânge. Dacă doamna ar fi depus o cerere și ne-ar fi spus că este deranjată, noi am fi examinat aceste acțiuni prin prisma articolului huliganismului, dar atâta timp cât proprietara nu are pretenții, Codul Contravențional nu ne permite, nu că noi nu vrem. Atunci când va fi cerere și solicitare, noi vom reacționa imediat. Se examinează în procedură contravențională. În cazul în care nu se constată huliganism. Deci, persoana nu are pretenții, nici n-o să fie o finalitate pe huliganism, intuiesc eu. Ce ține de aspectul panglicii „Sfântul Gheorghe” care este deja un alt articol, noi nu trebuie să confundăm huliganismul cu panglica „Sfântul Gheorghe” și alte inscripții – acesta el este un alt articol, dar la ziua de astăzi încă nu este publicat în Monitorul Oficial, nu are efecte juridice”, a declarat șeful IGP pentru ZdG.