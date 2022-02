La Guvern va fi organizată o ședință între MIDR și APOTA, pe subiectul tarifelor

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) anunță că joi, 10 februarie, în Sala de ședințe a Guvernului va fi organizată ședința între Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și transportatorii de pasageri la subiectul tarifelor.

Pe parcursul ultimelor zile transportatorii și APOTA au avut multiple discuții cu reprezentanții Cancelariei de Stat, unde au fost discutate cauzele care au provocat protestele transportatorilor.

„Deși am obținut unele promisiuni privind examinarea obiectivă a cerințelor noastre, aceste promisiuni întârzie să vină și din partea MIDR, care este subiectul împuternicit conform legii să adopte decizii. Din acest motiv greva continuă.Reamintim că în cadrul ultimelor discuții transportatorii au afirmat că își vor continua activitatea cu următoarele condiții: 1- examinarea în perioada imediat următoare a posibilității restituirii accizelor (din volumul motorinei consumate) către transportatorii ce efectuează rute regulate cu posibilitatea aplicării acestui mecanism începând cu luna martie 2022. 2- tarif minim de 80 bani per km pentru categoria inferioară de confort. 3- posibilitatea aplicării tarifului de 80 bani neconditionat, fără necesitatea obținerii unor acte permisive/avize/acorduri/decizii de la consiliile locale. 4- orice implicare a organelor publice locale în decizia de adoptare a tarifului poate avea loc doar pentru tarifele ce depășesc 80 bani per km și doar după modificarea prevederilor legale care ar permite acest lucru (acum această procedură este ilegală), 5- aprobarea în perioada imediat următoare a unui tarif pentru serviciile de autogară care în medie nu poate să depășească 7%, 6 – readucerea activității ANTA în câmpul legal, protejarea transportatorilor legali și adoptarea unor măsuri reale și eficiente contra activității ilegale de transport, 7- excluderea necesitatea detinerii certificatului de clasificare pentru unitățile de transport care activează la categoria inferioară de confort, extinderea termenului valabilității certificatului categoriei de confort superioare până la trei ani”, anunță APOTA.

Luni, 7 februarie, a început greva transportatorilor anunțătă de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) în perioada 7-9 februarie pentru rutele naționale regulate. Protestul are loc în contextul în care Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) nu a dat curs solicitării transportatorilor de a majora tarifele de transport și la serviciile de autogară.

Asociația Patronală a Profesioniștilor din Transporturi „Transportatorul” a susținut protestul transportatorilor și a declarât că sistează, în perioada 7-9 februarie, deservirea rutelor regulate.

La 28 ianuarie, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a expediat o scrisoare deschisă în adresa ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu prin care a solicitat, repetat, ca Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) să majoreze tarifele de transport și la serviciile de autogară. În replică, viceprim-ministrul Spînu a declarat că nu va permite creșterea nejustificată a tarfielor. Detalii aici

Atunci, viceprim-ministrul Andrei Spînu a declarat că nu va permite creșterea nejustificată a tarifelor și le-a recomandat transportatorilor să renoveze parcul de autobuze.

În decembrie 2021, transportatorii au organizat un protest, cu sistarea rutelor naționale, împotriva Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Agenţiei Naţionale Transport Auto (ANTA) în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Atunci, APOTA a cerut reprezentanților MIDR să efectueze calculele și să aprobe tarifele la serviciile de autogară și la serviciile de transport. Vicepremierul Spînu declara în decembrie 2021 că „nu înțelege logica de a solicita majorarea tarifului, dacă atunci când autoritățile le solicită transportatorilor date concrete în baza cărora să fie luată această decizie, nu au nicio reacție”. Detalii aici

