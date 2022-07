La 18 ani, Ziarul de Gardă lansează grupul ZdG-Tineri

După 18 ani de muncă, am reușit să constituim o relație indestructibilă cu comunitatea noastră de cititori, de care suntem mândri și foarte interesați să o menținem și să o dezvoltăm. Dar am observat că printre cititorii noștri avem unele segmente mai puțin acoperite. Dacă ziarul are deja o comunitate fidelă printre cititorii din sate, inclusiv printre profesori, medici, agricultori, primari, activiști locali, bibliotecari, pensionari, atunci pagina web e urmărită de populația urbană, inclusiv de funcționari din diverse instituții, juriști, economiști, întreprinzători și militanți pentru drepturile omului.

Totodată, am reușit să constituim o relație prietenoasă cu membrii diasporei, care ne urmăresc atât pe pagina web, cât și pe rețelele sociale. Deși datele oferite de măsurătorii electronici ne spun că o bună parte dintre cititorii noștri sunt tineri, simțim că nu avem o comunicare suficientă cu ei, o comunicare atât de strânsă ca și cu oamenii în vârstă din sate sau cu comunitatea de profesioniști din orașe.

La 18 ani am decis să ne preocupăm îndeosebi de relația ZdG cu tinerii. Astfel, ZdG a creat Colegiul Tinerilor, din care fac parte 5 tineri, cu diverse interese, din diferite zone și grupuri.

Acești tineri ne vor ajuta să cunoaștem care sunt aspirațiile, planurile de viitor, necesitățile, provocările, dar și soluțiile propuse de generația actuală de elevi-studenți, pentru a transmite cititorilor din celelalte generații, dar și autorităților care sunt aspirațiile și nevoile acestei generații.

Cum va activa Colegiul Tinerilor? Deoarece unii stau în Moldova, iar alții sunt studenți în străinătate, activitatea va fi hibridă, întrunirile având loc virtual și la sediul redacției. Tinerii se pot întruni autonom, pentru a discuta temele ce vizează generația lor, cele mai diverse aspecte: probleme educaționale, academice, economice, de securitate, de gen, reproductive, de integrare, migrare, de dezvoltare în general. O dată pe lună, un reprezentant al colegiului, prin rotație, este invitat la ședința generală a redacției, pentru a prezenta care sunt temele despre tineri care ar fi bine să fie abordate, inclusiv posibile subiecte de investigații, reportaje, interviuri sau istorii umane. Anual, la ședințele de elaborare a strategiei de dezvoltare a ZdG, întreg colegiul este invitat să participe, să se implice și să aducă pe agenda ZdG subiecte relevante acestei categorii de cetățeni.

Publicitate

Publicitate

Totodată, membrii colegiului sunt încurajați să scrie articole de opinie, periodic, care vor fi plasate în paginile ediției tipărite a ZdG, pe web și pe rețelele de socializare.

Cine sunt membrii Colegiului Tinerilor? Se prezintă chiar ei, mai jos:

Sunt Ruxanda Tabuncic, absolventă a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Chișinău. Activitatea mea de tineret a început în 2019, la vârsta de 16 ani, în cadrul Asociației pentru Dezvoltare Creativă, acolo unde împuternicim tinerii să devină agenți ai schimbărilor pozitive în comunitate. În toamna lui 2021, împreună cu colegele Laura Catărău și Alexandrina Garuța am lansat blogul „Cu grijă”, încercând să promovăm acceptare și grijă față de persoanele cu dizabilități. Sunt pasionată de sport, activități de tineret, promovare a egalității de gen. Îmi doresc să trăim într-o lume pașnică, în care drepturile fiecăruia să fie respectate.

Eu sunt Sabin Rufa. Sunt din Chișinău și, în momentul de față, studiez Economie, Politică și Studii Internaționale BSc la Universitatea din Warwick din Marea Britanie, fiind în ultimul an. Când nu învăț, scriu sau lucrez, mă găsiți în proiecte ce educă tineri în diverse domenii: de la voluntariat și liderism până la cercetare științifică, dezbateri, diplomație sau negocieri.

Publicitate

Cred cu desăvârșire în balanța dintre drepturile și oportunitățile individuale și buna funcționare a unui stat. Tocmai pentru că mai avem mult de lucru la ambele capitole, jurnalismul independent este un arbitru nu doar binevenit, ci și necesar.

Publicitate

Sunt Elvira Drangoi, o tânără dintr-un sătuc mic de la sudul Moldovei, Zârnești, Cahul.

Am descoperit voluntariatul la vârsta de 13 ani. De atunci, mergem de mânuță prin toate etapele vieții. Așa am ajuns la job-urile unde activez în prezent: asistentă de proiect la Platforma Copiilor, unde monitorizez și cercetez împreună cu alți tineri drepturi, în momentul de față, dreptul la educația sexuală în școli. Iar cel de-al doilea job al meu e manageră comunitară la AO Moldox, unde moderez un Club de Film Documentar la Cahul, în care ne adunăm lunar cu alți tineri, privim filme pe diverse subiecte și avem discuții cu societatea civilă. În timpul liber îmi place să fotografiez oițe, câmpii și satele moldovenești. După un an de pauză, urmează să-mi continui studiile la psihologie, USM. Sunt pasionată de drepturi, oameni și hamace.

​​Mă numesc Laura Catărău și sunt o tânără de 19 ani, născută și crescută la Chișinău, dar mama îmi spune că sunt „copilul pământului”. În prezent, îmi fac licența în Management Sustenabil și Tehnologie la Universitatea Tehnică de la Munich, Germania.

Sunt o introvertă care vorbește 6 limbi și o mare pasionată de broderie și lectură. Fac parte din diasporă, dar sunt cu gândul la Moldova, prin articolele pe care le scriu despre dizabilitate, autism și probleme sociale pentru blogul „Cu Grijă” și Ziarul de Gardă.

Sunt Petru Zloi, provin dintr-o familie de ucraineni din Moldova, dar, pe lângă ucraineană, vorbesc româna, rusa, engleza, germana și limba turcă. În ultimii patru ani, am fost implicat în mai multe proiecte pentru tinerii lideri, dar și în proiecte de cercetări pe teme politice și sociale. În ultimele luni m-am implicat în proiecte de susținere a refugiaților ucraineni. Ideea despre Colegiul Tinerilor la ZdG sună foarte interesant!

Oricine dintre cititorii ZdG se poate adresa Colegiului Tinerilor pentru a le semnala teme, subiecte, întrebări sau încurajări. Mesajele pot fi expediate pe adresa de e-mail: tineri.zdg@gmail.com

Publicitate