Japonia oferă R. Moldova un împrumut în valoare de peste 18 milioane de dolari pentru modernizarea echipamentului agricol. Un proiect în acest sens a fost votat de astăzi, 31 iulie, de Guvernul R. Moldova.

Acordul de imprumut are drept seop oferirea unui credit prefercnlial Guvemului Republicii Moldova In valoare de 2 059 000 000 Yen; japonezi (aprox. 18647283 USD), in vederea implementarii proiectului de Modemizare a mașinilor și a echipamentului agricol din Republica Moldova.

„Principalele drepturi ale Guvernului sunt determinatee prin beneficierea unui credit preferential cu 0 dobandii de 0,1%, pe 0 perioadii de debursare de 9 ani, iar obligatiile constau in realizarea cu bună credință a prevederilor Proiectului și folosirea mijloacelor financiare in scopul prevazut in Acordul de imprumut. Proiectul are 0 acoperire nationalii și de beneficiile acestuia se pot bucura toți agricultorii din Republica Moldova”, se arată în proiectul Guvernului.

Acordul va intra in vigoare la data receptionarii de catre Partea nipona a notificarii Partii moldovenești privind indeplinirea procedurilor interne necesare pentru punerea lui in vigoare.