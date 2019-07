Indemnizație mai mare la naștere, în locul cutiei cu bunuri pentru copii

Începând cu 1 iulie 2019, indemnizația unică la naștere va fi majorată cu 1608 lei și va însuma 7 911 lei. O hotărâre de Guvern în acest sens a fost aprobată astăzi de cabinetul de miniștri.

Majorarea indemnizației unice la naștere a fost aprobată în contextul dificultăților survenite în procesul de achiziționare al cutiilor cu bunuri din cadrul proiectului „O nouă viață”.

Astfel, pentru că în prezent nu este posibilă furnizarea cutiilor cu bunuri, valoarea cutiei va fi oferită monetar, prin majorarea indemnizației.

În acest context, ministerul urmează să realizeze un studiu în rândul părinților, pentru a afla dacă aceștia optează pentru cutii sau pentru valoarea monetară a bunurilor.

Ala Nemerenco a declarat anterior că proiectul „O nouă viață”, inițiat de fostul Guvern, a fost demarat cu încălcări ale legislației, în contextul în care licitațiile publice au fost neconforme.

Ministra a precizat că la 1 aprilie a fost inițiată o nouă licitație publică pentru selectarea agentului care va livra cutiile în cadrul proiectului „O nouă viață”. În cadrul concursului s-au înregistrat companiile „RAPID LINK” SRL (desemnat câștigător al licitației anterioare), dar şi „Dita EstFarm” SRL, care a fost selectat câștigător al celei de-a doua licitație, la 14 mai. „RAPID LINK” SRL a depus însă o contestație la Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor, care, la rândul său, a obligat grupul de lucru să reevalueze ofertele. Ulterior, la 12 iunie, grupul de lucru și-a modificat decizia, iar „RAPID LINK” SRL a fost desemnat câștigător.

La 12 iunie, atunci când Ministerul Sănătății a desemnat însă noul câștigător, Silvia Radu nu mai era ministră, or Guvernul condus de Maia Sandu a fost învestit în funcție la 8 iunie. Respectiv, decizia Silviei Radu a fost declarată nulă, iar astfel s-a ajuns la o situație de criză, în care bunurile nu au fost achiziționate și nu vor putea fi livrate la timp în maternități.