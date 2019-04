Cel mai mare aeroport din lume, noul aeroport din Istanbul a devenit operațional sâmbătă, 6 aprilie. Zborurile 9U745/746 din Chișinău se vor efectua către noul aeroport din Istanbul, începând de azi 8 aprilie 2019, transmite compania AirMoldova

Noul aeroport, amplasat la 45 km de Istanbul, va deservi zborurile a 150 de companii aeriene spre 350 de orașe din lume, asigurând un flux de pasageri de maxim 200 milioane per an sau circa 340 de pasageri per minut, informează Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova.

Operațiunea de mutare a echipamentelor de pe vechiul aeroport Ataturk a început vineri, 5 aprilie. Sute de camioane au transportat aproximativ 43.000 de tone de echipamente.

Cel mai mare aeroport din lume, are și cea mai mare suprafață de magazine Duty Free – peste 55 000 de metri pătrați și cea mai mare parcare din Europa – până la 70 de mii de locuri de parcare vor fi amenajate în următorii patru ani.

Noul aeroport va avea iniţial două piste de aterizare, urmând ca din 2020 să i se adauge a treia pistă. Încă de la început, instalaţiile noului aeroport vor avea capacitatea teoretică de a gestiona 80 de zboruri pe oră, 40 de decolări şi 40 de aterizări, ceea ce va permite un număr de maxim 2.000 de zboruri pe zi, o cifră mai mare decât recordul de 1.500 de zboruri pe zi al fostului aeroport Ataturk.

Costurile construirii noului aeroport din Istanbul se ridică la 10,25 miliarde euro.

După transfer, fostul aeroport internaţional Ataturk din Istanbul va fi utilizat doar de avioanele cargo. Istanbulul mai are un al treilea aeroport internaţional, Sabiha Gokcen, pe partea asiatică a oraşului, a cărui capacitate este mai mică decât cea a aeroportului Ataturk şi care va continua să opereze fără modificări.

Foto: facebook.com/AUTORITATEA-AERONAUTICĂ-CIVILĂ-a-Republicii-Moldova