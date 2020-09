„În prezent, nu există un vaccin anti-Covid și niciun specialist nu o să-și permită să aducă în R. Moldova un vaccin necunoscut”. Ce spune epidemiologul-șef despre vaccinul anti-Covid

Directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Nicolae Furtună, susține că, în prezent, nu există niciun vaccin anti-Covid, dar și că nu există, până astăzi, preparate medicale specifice care să trateze infecția cu noul coronavirus. Declarațiile au fost făcute de către Nicolae Furtună, miercuri, 3 septembrie, în cadrul emisiunii Acces Direct de la NTV.

Epidemiologul-șef afirmă că, în acest moment, nu există niciun vaccin împotriva noului coronavirus, dar și că niciunul dintre specialiștii moldoveni nu o să-și permită să aducă în R. Moldova un vaccin necunoscut

„Nu există astăzi preparate universale specifice care să trateze infecția cu noul coronavirus. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Nimic nu o să vă trateze de coronavirus. Cât privește ceea ce ține de vaccin. Și aici s-au făcut declarații politice, pentru că astăzi, în lume, un vaccin anti-Covid nu există. Există multe tentative de producere a acestui vaccin. Tentative sunt. Sunt mulți producători, multe state, dar vaccinul propriu-zis astăzi nu există. S-au făcut multe declarații și polemici pe seama vaccinului, că o să luăm de acela, că o s-o luăm de celălalt. Noi stăm la rând. Noi, adică R. Moldova, am avut dialog cu partenerii de la Alianța Globală pentru Vaccin și Imunizări, avem niște garanții din partea dumnealor, dar toată lumea trebuie să înțeleagă asta, iar politicul, trebuie să fii atent cu declarațiile. Nimeni din specialiști nu o să-și permită să aducă în țară un vaccin necunoscut, care nu este eficient și sigur și care nu este inofensiv, iar asta lumea trebuie să înțeleagă. Am să vă spun de ce trebuie să fie sigur vaccinul. Trebuie să fie sigur și să nu aducă prejudicii sau dereglări de sănătate omului. Nu știu dacă o să fie iertată greșeală dacă cuiva o să-i fie administrat un vaccin și acesta o să meargă doar pe reacții adverse. Nimeni n-o să ierte asta”, a declarat șeful ANSP.

Miercuri, 12 august, președintele Igor Dodon a anuțat că a avut o întrevedere cu Oleg Vasnețov, Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, în cadrul căreia Dodon a vorbit despre „interesul țării noastre în vederea obținerii vaccinului anti-COVID, înregistrat de ruși”. Dodon a menținat că Republicii Moldova va expedia la Moscova, în timpul apropiat, un demers în acest sens.

„Am discutat despre vaccinul contra coronavirusului, despre crearea căruia Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin a anunțat recent. Am adresat felicitări partenerilor ruși cu ocazia acestei realizări atât de importante în domeniul științei medicale, în condițiile pandemiei, și am subliniat interesul țării noastre în vederea obținerii acestui vaccin. În acest sens, conducerea Republicii Moldova va expedia la Moscova un demers, în timpul apropiat”, a scris Dodon pe Facebook.

Tot pe 12 august, președintele Klaus Iohannis a anunțat că „nu există nicio validare externă pentru vaccinul anti-COVID” anunțat de Rusia și că România este parte din Uniunii Europene și încheie precontracte cu entități din UE.

Rusia a anunțat marți, 11 august, că a înregistrat primul vaccin anti-COVID, veste care a ridicat multe semne de întrebare în rândul comunității experților internaționali din Sănătate.

Rusia a reuşit să devină prima ţară din lume care înregistrează un vaccin împotriva noului coronavirus, a anunţat marţi preşedintele rus Vladimir Putin, afirmând că una din fiicele sale şi l-a injectat, potrivit Reuters, EFE şi AFP.

„În această dimineaţă, un vaccin împotriva noului coronavirus a fost înregistrat pentru prima oară în lume”, a declarat Putin, în cadrul unei reuniuni a guvernului său, asigurând că vaccinul rusesc este eficient, a trecut toate testele necesare şi permite obţinerea unei „imunităţi durabile” la COVID-19.

„Una dintre fiicele mele şi-a făcut acest vaccin, aşa că, din această perspectivă, a luat parte la experimente”, a declarat Putin, potrivit agenţiei de presă Interfax, adăugând că fata a făcut puţină temperatură, 38 de grade Celsius, potrivit Reuters, dar „asta este”.