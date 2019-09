Hotărârile de Guvern cu privire la concesionarea Aeroportului, abrogate de cabinetul de miniștri

Patru hotărâri de Guvern cu privire la concesionarea „Aeroportului Internațional Chișinău” au fost abrogate de către cabinetul de miniștri în cadrul ședinței de Guvern de astăzi, 4 septembrie.

Mai exact, este vorba despre abrogarea următoarelor hotărâri:

cu privire la inițierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Aeroportului Chișinău;

pentru aprobarea concesionării activelor ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”;

pentru aprobarea Raportului privind derularea și rezultatele concursul pentru selectarea concesionarului activelor;

cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”.

În motivarea deciziei respective, Ministerul Justiției invocă decizia Curții Constituționale (CC) din 2013 prin care a fost suspendată hotărârea cu privire la aprobarea concesionării activelor Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău”. Astfel, în vederea evitării prejudiciilor şi consecinţelor negative iminente pentru securitatea economică sau financiară a statului, Curtea Constituţională a suspendat atunci hotărârea Guvernului, care nu avea puteri depline, și a declarat admisibilă sesizarea unui grup de deputaţi pentru controlul constituţionalităţii acesteia.

Totuși, în pofida faptului că CC a suspendat acțiunea respectivă și a interzis efectuarea oricăror acțiuni pentru punerea în aplicare a hotărârii respective, Guvernul a reconfirmat ulterior aprobarea concesionării activelor Aeroportului.

Potrivit prim-ministrei Maia Sandu, această abrogare este retroactivă. Respectiv, contractul de concesionare rămâne în vigoare.

„Aceasta este o modalitate prin care aducem în concordanță cadrul legal cu decizia Curții Constituționale și vine în contextul acțiunilor pe care o să le luăm în continuare, în baza informațiilor prezentate de instituțiilor de stat. Ministerul Justiției lucrează la acest dosar, cu care o să meargă în următoarele zile în instanță, pentru a cere anularea contractului de concesionare”, a spus Maia Sandu după ședința de Guvern.

Cele patru hotărâri de Guvern au fost abrogate la scurt timp după ce Compania NR Investments Ltd din jurisdicția Guernsey, o insulă din Canalul Mânecii, a încheiat un acord de achiziționare a 95% din compania Avia Invest, care administrează Aeroportul Internațional Chișinău.

La 29 august, după ce în presă au apărut informații precum că NR Investments Ltd a finalizat procesul de cumpărare a cotei de 95% din Avia Invest SRL, Guvernul a precizat că „nu a fost informat sau consultat despre intenția NR Investments Ltd. de a cumpăra Komaksavia Airport Invest Ltd, deținătoare a 95% din Avia Invest SRL, și despre încheierea procesului de cumpărare”. Astfel, la 30 august, președintele Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice (2013-2019), Igor Munteanu, a declarat că „există toate temeiurile juridice pentru anularea contractului de concesiune a AIC”.

Concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău s-a realizat în mai mulți pași. Mai întâi, pe 19 iunie 2012, Guvernul a emis o hotărâre cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău”, având, oficial, drept obiectiv „dezvoltarea continuă a infrastructurii şi a calităţii serviciilor prestate”. A urmat hotărârea Guvernului din 30 mai 2013, prin care s-a aprobat concesionarea şi au fost stabilite condiţiile concesionării. Pe 14 iunie 2013, Ministerul Economiei a instituit Comisia de concurs responsabilă de organizarea şi desfăşurarea procedurii de selectare a concesionarului care, tot în iunie, a trimis invitaţii către şapte companii potenţiale participante la concurs.

Până la 5 august 2013, data limită de depunere a ofertelor, doar două companii și-au manifestat interesul, ambele din Rusia: „Vnukovo Invest” și „UK Komaks” în asociere cu S.A. „Habarovskii Aeroport”, S.A. „Kolomensky Zavod” şi S.R.L. „Avia Invest”. La ședința din 15 august 2013, Comisia de concurs a respins oferta depusă de compania „Vnukovo Invest” pe motiv că nu ar fi îndeplinit cerințele caietului de sarcini. În aceste condiții, unica rămasă în cursă a fost oferta Asociaţiei Persoanelor Juridice „Avia Invest”, care a și fost declarată câştigătoare. Oferta stabilea o perioadă de concesiune de 49 de ani, redevenţa la 1% din venitul realizat de întreprinderea concesionară şi efectuarea unor investiţii în mărime de 244,2 mil. de euro.