GRAFIC/ Femeile din R. Moldova trăiesc cu aproape 9 ani mai mult decât bărbații

În 2018, durata medie a vieţii în R. Moldova a constituit 70,6 ani, la bărbați fiind de 66,3 ani, iar la femei – de 75 de ani, conform datelor preliminare publicate de Biroul Național de Statistică (BNS).

În medie, în 2017, speranţa de viaţă la naştere a crescut cu 1,5 ani în comparaţie cu anul 2014. Conform datelor preliminare, în anul 2018 a scăzut nesemnificativ durata medie a vieții a bărbaților – cu 0,4 ani față de anul 2017.

Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii cu 8,7 ani.

„În urma analizei datelor privind ratele specifice de mortalitate pe grupe de vârstă pentru anul 2018, cea mai accentuată diferență se înregistrează de la naștere până la 45 ani (8,7-7 ani). Diferențe minore se înregistrează la bărbații și femeile în grupele de vârsta mai mari (65 ani și peste), iar în grupele de vârstă de peste 70 de ani diferența scade rapid.

Pentru anul 2018, speranța de viață pentru bărbați la vârsta de 60 de ani a fost de 15 ani, iar pentru femei la aceeași vârstă – 19,2 ani. Durata medie a vieţii pentru bărbații care au atins în anul 2017 vârsta de 65 de ani a constituit 12,2 ani, iar pentru femeile de 65 de ani – 15,4 ani. Totodată, pentru bărbații și femeile de vârsta de 85 a fost de 3,9 și, respectiv, 4 ani”, precizează BNS.