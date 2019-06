Gheorghe Petic a invitat-o pe noua ministră a Justiției la Penitenciarul nr.13

Fostul polițist de frontieră, Gheorghe Petic, a invitat-o pe noua ministră a Justiției, Olesea Stamate, la Penitenciarul nr.13. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gheorghe Petic, menționează că vrea să-i vorbească despre încălcarea drepturilor deținuților.

La 20 martie curent, liderul OT Ungheni ai Platformei DA, Gheorghe Petic, a fost condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Decizia a fost luată într-un dosar intentat pe numele acestuia, în care este învinuit de viol.

La 27 martie, un nou dosar a fost deschis pe numele fostului polițist de frontieră. Acesta este cercetat pentru huliganism, care ar fi avut loc în 2003. Dacă va fi găsit vinovat de cele încriminate, Petic riscă 7 ani de pușcărie. Petic se declară nevinovat.