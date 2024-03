Ghenadie Valuță – hirotonit și avansat de Mitropolitul Vladimir, în Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor, după ce anterior a fost exclus din rândul clerului. „Primul în rai, nu uitați, că prin pocăință, tâlharul a intrat”

Ghenadie Valuță, diaconul care a fost oprit de la oficia cele sfinte și exclus din cadrul clerului în 2021, pentru „agresiune fizică în privința membrilor familiei, comportament manipulator, demagogic și neadecvat unui slujitor bisericesc”, a fost hirotonit recent de Mitropolitul Vladimir. Valuță, cunoscut pentru manifestările sale homofobe și pentru că a maltratat un câine, legându-l de automobil și târându-l, a fost „avansat” de la diacon, la preot și slujește la biserica „Sfântul Dimitrie” din orașul Anenii Noi.

Anunțul a fost publicat pe pagina Mitropoliei Moldovei, duminică 3 martie 2024, la două zile după o întâlnire a Mitropolitului Vladimir cu liderul socialiștilor, Igor Dodon, pentru care Valuță a făcut donații în campania electorală din 2016. Menționăm că anterior, pe 21 februarie 2024, Igor Dodon a avut o întâlnire la Moscova cu Patriarhul rus Kirill.

„Agresiune fizică în privința membrilor familiei, comportament manipulator, demagogic și neadecvat unui slujitor bisericesc”

Ghenadie Valuță a fost hirotonit în Duminica Întoarcerii Fiului Risipitor. „După dreptate, fiul risipitor trebuia pedepsit iar după milostivirea şi iubirea părintească, el a fost iertat, pentru că valoarea persoanei, a sufletului omului este mai mare decât ceea ce poate face el într-o anumită perioadă a vieţii, chiar şi atunci când săvârşeşte răul”, se arată într-un comunicat al Mitropoliei Moldovei.

În decembrie 2021, printr-un decret al Mitropolitului Vladimir, Ghenadie Valuță a fost oprit de la săvârșirea celor sfinte și a fost exclus din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ca urmare a deciziei Judecății bisericești, pentru „agresiune fizică în privința membrilor familiei, comportament manipulator, demagogic și neadecvat unui slujitor bisericesc, cât și pentru asumarea samavolnică a administrării treburilor parohiale și depășirea atribuțiilor clericale”.

Decretul prin care Ghenadie Valuță a fost oprit de la oficierea celor sfinte și a fost exclus din rândul clerului. Foto: mitropolia.md

„Până și anotimpurile se schimbă în viața asta și nu trebuie să fim cu ținere de minte a răului”

Ghenadie Valuță nu a dorit să comenteze, declarând că acest subiect ține de competența biroului de presă al Mitropoliei Moldovei.

„Pot să vă spun doar că mila lui Dumnezeu și bunăvoința Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir mi-a apreciat pocăința în Duminica Fiului Risipitor. Și zic și eu cuvintele Sfântului Proroc David: Mila Domnului și adevărul lucrurilor s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. În rest, Mitropolia poate să vă spună. Până și anotimpurile se schimbă în viața asta și nu trebuie să fim cu ținere de minte a răului. Primul în rai, nu uitați, că prin pocăință, tâlharul a intrat. Acolo sunt niște nuanțe pe care, elucidate pe parcursul timpului, Mitropolia vi le poate explica”, a spus Ghenadie Valuță pentru ZdG.

Ghenadie Valuță

Întrebat despre legăturile sale cu Igor Dodon, pentru care a făcut donații în campania electorală din 2016, și de faptul că, înainte de hirotonirea sa, liderul socialist s-a întâlnit cu Mitropolitul Vladimir, Valuță a spus că nu a avut tangențe „așa cum se prezenta în presă cu această persoană, nu am văzut-o de vreo 6-7 ani și sunt străin de chestiile respective. Pur și simplu, oricât n-ai explica niște lucruri, dacă vrea cineva să le distorsioneze și să le promoveze cum vor ei, nu faci nimic. După atâtea necazuri prin câte am trecut, eu am văzut că cea mai distorsionată și nesimțită, în mare parte, este presa părtinitoare. Nu zic de dumneavoastră. Și de atunci am zis că mă străduiesc să evit mass-media”, a spus preotul nou-hirotonit Valuță.

„Părintele Ghenadie a fost sancționat, este adevărat, dar mai apoi și-a îndeplinit canonul”

Ioan Moșneguțu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, a declarat pentru Ziarul de Gardă că Ghenadie Valuță și-ar fi ispășit pedeapsa și că, de fapt, el nu ar fi fost exclus din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

„Părintele Ghenadie a fost sancționat, este adevărat, dar mai apoi și-a ispășit acest canon, a îndeplinit canonul și i-a fost ridicată oprirea de a săvârși cele sfinte. A slujit un timp în calitate de diacon și, de curând, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir l-a hirotonit în treapta de preot, pe seama bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Anenii Noi, acolo unde a slujit și regretatul său tată, protoiereul Ioan Valuță. Și părintele Ghenadie va sluji în această biserică, unde a slujit și în calitate de diacon, deja în demnitate de preot”, a precizat Ioan Moșneguțu.

Ioan Moșneguțu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei

„A fost o eroare, nicidecum a Înaltpreasfințitului, o eroare în formularea textului”

Referitor la stipularea din decretul din decembrie 2021, care spune că Ghenadie Valuță a fost exclus din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova, reprezentantul Mitropoliei Moldovei a declarat că „acel termen nu a fost folosit tocmai potrivit atunci de către Judecata bisericească. El a fost sancționat prin a fi oprit de a săvârși cele sfinte. Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir l-a oprit de la a săvârși cele sfinte, dar el tot timpul a fost membru al Bisericii noastre Ortodoxe din Moldova. A fost o eroare, nicidecum a Înaltpreasfințitului, o eroare în formularea textului”, a explicat Ioan Moșneguțu.

El negat faptul că ar avea vreo legătură întâlnirea dintre Mitropolitul Vladimir și Igor Dodon, chiar înainte de hirotonirea lui Ghenadie Valuță.

„Nu are nicio legătură vizita domnului președinte Igor Dodon la Palatul Mitropolitan cu decizia de a fi hirotonit Ghenadie Valuță. Eu am vizitat, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir, la 10 decembrie (2023, n.r.), parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Anenii Noi, m-am documentat cu referință la starea lucrurilor din această comunitate, am venit cu un raport în fața Înaltpreasfințitului Mitropolit, după care diaconul Ghenadie a fost repus în slujirea sa de diacon. Am discutat cu clericii de acolo, cu membrii consiliului parohial, cu credincioșii care frecventează această biserică și Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, în preajma sfintelor sărbători de iarnă, i-a ridicat oprirea de a săvârși cele sfinte și el a avut deja posibilitatea să slujească în calitate de diacon. Iar apoi Mitropolitul a adoptat această decizie ca să fie hirotonit”, a declarat Ioan Moșneguțu, solicitat de Ziarul de Gardă.

Donator pentru Dodon

Ghenadie Valuță s-a numărat printre donatorii lui Igor Dodon, în campania pentru alegerile prezidențiale din 2016, când i-a oferit 49,8 mii lei, după cum a dezvăluit anterior Ziarul de Gardă. De asemenea, pe reţelele de socializare s-a implicat activ în promovarea lui Igor Dodon şi în denigrarea contracandidatei sale, Maia Sandu.

Întâlnirile Dodon – Kirill, Dodon – Vladimir

Pe 21 februarie 2024, Igor Dodon s-a întâlnit la Moscova cu Patriarhul Kirill, eveniment anunțat doar de Patriarhia Rusă într-un comunicat de presă, în care se arată că cei doi au discutat despre „situația din Moldova și rolul Bisericii Ortodoxe din Moldova în consolidarea principiilor moral-spirituale în viața societății, susținerea culturii și a suveranității naționale a țării”. Ulterior, pe 1 martie, Igor Dodon a fost primit de Mitropolitul Vladimir la Reședința Mitropolitană

Igor Dodon și Mitropolitul Vladimir, întâlnirea din 1 martie 2024. Foto: mitropolia.md

„Întâlnirea a evidențiat importanța dialogului continuu dintre Biserica Ortodoxă și diversele componente ale societății, indiferent de funcția oficială a dlui Igor Dodon”, arăta un comunicat al Mitropoliei Moldovei.

Sancționat de mai multe ori

Ghenadie Valuță este cunoscut în spațiul public pentru un incident din 2019, când a legat un câine cu un lanț de automobilul său, cu scopul de a-l transporta. Ulterior, el a fost sancționat cu amendă, iar Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove a anunțat că Ghenadie Valuță a fost suspendat din funcția de cleric al bisericii „Sf. Dumitru” din Anenii Noi și oprit de a sluji cele sfinte până la examinarea și luarea deciziilor în cadrul Judecății mitropolitane.

Ghenadie Valuță și câinele pe care l-a maltratat

O altă sancțiune i-a fost aplicată în decembrie 2021, când a fost oprit de la săvârșirea celor sfinte și a fost exclus din clerul Bisericii Ortodoxe din Moldova, pentru „agresiune fizică în privința membrilor familiei, comportament manipulator, demagogic și neadecvat unui slujitor bisericesc, cât și pentru asumarea samavolnică a administrării treburilor parohiale și depășirea atribuțiilor clericale”. Valuță a mai fost oprit de la oficierea celor sfinte și în 2015.