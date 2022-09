FOTO „Suntem foarte speriați, nu dormim nici noaptea”. Mai mulți locuitori ai satului Văleni se plâng că ar putea rămâne fără case din cauza alunecărilor de teren și acuză CFM că fenomenul natural a fost cauzat de circulația trenurilor. Reacția CFM și a Primăriei

Mai mulți locuitori ai satului Văleni, raionul Cahul, se plâng că ar putea rămâne fără case din cauza alunecărilor de teren. Aceștia acuză Calea Ferată din Moldova (CFM) că fenomenul natural a fost cauzat de circulația trenurilor pe tronsonul Cahul-Giurgiulești, care acum este închisă, precum și de circulația mașinilor de mare tonaj pe strada centrală. Localnicii susțin că, deocamdată, nu le-au fost afectate casele, însă spun că sunt foarte îngrijorați că acest lucru ar putea să se întâmple în cazul în care autoritățile nu vor veni cu soluții.

Primăria satului Văleni spune că a intervenit în momentul în care localnicii au semnalat problema, iar, pe 22 august curent, CFM a stopat circulația trenurilor pe tronsonul Cahul-Giurgiulești până la identificarea cauzelor și soluțiilor.

De cealaltă parte, într-un comentariu pentru ZdG, directorul CFM, Oleg Tofilat, a declarat că, actualmente, specialiștii efectuează investigații pentru a identifica cauzele alunecărilor de teren, iar circulația trenurilor pe tronsonul Cahul-Giurgiulești nu va fi reluată până când instituția nu va fi sigură că „asta nu va aduce prejudicii nici siguranței, dar nici comunităților locale”.

„Noi suntem foarte speriați, nu dormim nici noaptea. La orice zguduitură sărim din pat (…)”, afirmă Nina Ciobanu, locuitoare a satului Văleni, într-o discuție cu ZdG.

„Suntem pe strada centrală, iar din cauza mașinilor de mare tonaj, care vin dinspre Portul Giurgiulești și se îndreaptă spre Chișinău, ne sunt zguduite casele. Cea mai mare problemă este că în grădinile noastre este calea ferată, pe unde trec trenuri marfare dinspre Portul Giurgiulești spre Cahul. Noi presupunem că de când s-a făcut calea ferată, s-a rupt o parte din pământ și acum din cauza circulației trenurilor au început să apară alunecări de teren. Suntem 12 gospodării, este un dezastru (…). De la o fisură, care am crezut că este de la secetă, s-au format și s-au format aceste alunecări de teren. Suntem foarte speriați ca nu cumva să apară alte fisuri și să nu ajungă la casele noastre, pentru că nu sunt nici 50 de metri distanță (…). Tot vin fotografiază și pleacă, nimeni nu ne dă niciun răspuns, nimeni nu ne clarifică ce să facem. Noi suntem foarte speriați, nu dormim nici noaptea. La orice zguduitură sărim din pat (…). Am ajuns până la Parlamentul R. Moldova, a venit președintele Legislativului, Igor Grosu, ne-a promis că el personal va face ceva, dar toți stau pe loc (…)”, a declarat Nina Ciobanu.

O altă locuitoare a satului Văleni, Nina Mumjiev, afirmă că, după ce Î.S „Calea Ferată din Moldova” a stopat circulația trenurilor pe tronsonul Cahul-Giurgiulești, „pământul nu se mai lasă așa cum înainte”.

„Sunt niște probleme care cred că grăbesc aceste alunecări. Calea ferată este alături, pe strada centrală merg camioane de mare tonaj și trec pe aici și zi și noapte (…). Nimeni nu ne spune nimic. Trec trenuri cu 40-45 de vagoane încărcate cu cărbune sau nu mai știu ce și când apăruse doar o crăpătură și pământul nu era lăsat deloc, noi am apelat (…). Toți vin și dau din umeri. Cred că nu vor să ne spună ca să nu ne revoltăm, dar de când circulația trenurilor s-a oprit, pământul nu se mai lasă așa cum se lăsa înainte. Sunt 5-6 metri de pământ lăsate în jos. Deocamdată nu mi-a fost afectată locuința, dar sunt case foarte aproape de pământul surpat și s-au format crăpături în ele. Cred că atunci când a fost construită calea ferată trebuiau să pună niște întărituri ca pământul să nu se lase (…). De la Primărie au fost, de la Calea Ferată din Moldova au fost, și nimeni nu ne-a adunat și nu ne-a spus nimic”, a declarat Nina Mumjiev.

Nicolae Ciobanu, un alt locuitor al satului Văleni, spune că a fost nevoit să demoleze câteva construcții aferente casei sale după ce au fost afectate de alunecările de teren.

„(…) Casa deocamdată nu a fost afectată, dar ne îngrijorăm. Eu nu știu ce va fi mai departe. Am avut niște construcții pentru animale, așa cum se face la țară, și au fost afectate de alunecări. Eu cred că asta se face din cauza circulației trenurilor. Calea ferată, care este aici, nu a fost făcută cum trebuie. Trenurile trec cu 40-50 de vagoane încărcate cu fel de fel de lucruri și zgomotul ăsta se simte și în case (…). Trebuiau să vină geologi să vadă ce se întâmplă, nimeni nu a venit (…)”, a declarat Nicolae Ciobanu.

Solicitată de ZdG, primara satului Văleni, Silvia Știrbeț, a declarat că Primăria a intervenit în momentul în care localnicii au semnalat această problemă, iar, pe 22 august, CFM a stopat circulația trenurilor pe tronsonul Cahul-Giurgiulești până la identificarea cauzelor și soluțiilor.

Potrivit Silviei Știrbeț, în perioada când a fost construită calea ferată pe tronsonul respectiv, proiectantul a primit misiunea de a finaliza rapid proiectul, astfel încât lucrările nu au fost efectuate calitativ.

„Încă din primele zile când ne-au semnalat cetățenii, am chemat pe toți pe cei care am putut să-i chemăm. În primul rând, responsabilii de la Comisia pentru Situații Excepționale au fost mereu lângă noi, am alertat Calea Ferată din Moldova despre problemă, l-am invitat pe domnul președinte al Parlamentului, Igor Grosu. La acele șase ședințe ale Comisiei pentru Situații Excepționale tot avem procese verbale și plan de acțiuni. Deci, Primăria a achitat studiul de caz elaborat de EHGeoM și, la fel, a fost aici proiectantul Căii Ferate din Moldova și la insistențele noastre, și la toate interpelările, precum și în urma vizitei președintelui Parlamentului, în sfârșit s-a luat decizia să stopeze circulația trenurilor. Astfel, nu se vor porni trenurile până când nu se vor executa lucrări de întărire a malului Prut, că acolo calea ferată trece chiar pe malul acestui râu. Dacă se întărea de la bun început așa cum trebuia după proiect acel mal, nu se ajungea aici. Totodată, cu malul Prut trebuia de făcut un perete de rezistență și pentru dealul dinspre casele oamenilor, dar așa cum ne-a spus proiectantul, atunci a avut „zadanie” să termine mai repede și din cele peste 800 de milioane cât trebuia să coste calea ferată nu s-au alocat ultimele peste 100 de milioane care iată peste ani avem aceste repercusiuni (…). Cum să nu fie îngrijorați oamenii dacă casele lor se află la 50 de metri de aceste alunecări și mai mult ca atât, la noi, la sud, niciodată nu au fost semnalate alunecări de teren (…). De vreo două luni încoace circulă foarte intens trenurile, dacă ani de zile trecea câte un tren la câteva zile, acum de când cu războiul, au dat drumul pe aici la multe eșaloane și iată ce s-a întâmplat”, a declarat Silvia Știrbeț.