FOTO/ Mesajele tinerilor la Protestul pentru Climă: „Țara se duce de râpă, iar râpa e plină de gunoi”

Pe 24 mai, mai mulți tineri și-au dat întâlnire la cel de-al doilea Protest Mondial pentru Climă. Aceștia au purtat pancarte pe care era scris No to plastic, De ce să învăț, dacă am un viitor inexistent și Vrem schimbări de atitudine, nu schimbări climatice.

Astfel, manifestanții au pornit de la cafeneaua Guguță, unde doritorii și-au pregătit pancarte. Ulterior, au mers într-un marș spre Primăria mun. Chișinău, unde s-au oprit, pentru a-și înainta revendicările.

Primarul interimar, Ruslan Codreanu, a menționat că este dispus să declare starea de Criză de Mediu în Chișinău și i-a invitat pe protestatari la o intervenție la ședința operativă a primăriei, luni, pe 27 mai.

Foto: Olga Bulat