FOTO/ Consecinţele ploii din nordul ţării: Copaci doborâți şi acoperișuri distruse de furtună

Zeci de copaci au căzut peste mașini sau fire electrice, iar mai multe case au rămas fără acoperiș în urma ploilor puternice. Potrivit IGSU, furtuna a afectat raioanele Bălţi, Briceni, Edineţ, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Glodeni şi Donduşeni.

Vântul puternic a smuls mai multe foi de ardezie, dar şi a deteriorat acoperişurile a mai multor case de locuit în mai mute localităţi din raioanele Glodeni, Donduşeni, Briceni şi Edineţ.

Mai multe foi de ardezie au fost smulse de pe acoperişurile a 4 blocuri de locuit cu cinci nivele în oraşul Donduşeni. Acoperişurile a circa 10 case de locuit au fost deteriorate în localitatea Rediul Mare a raionului Donduşeni. În satul Hîjdieni a raionului Glodeni rafalele de vînt au smuls 33 foi de ardezie de pe acoperişurile a mai multor clădiri.

În municipiul Bălţi pompierii și salvatorii au efectuat lucrări de deblocare, după ce copacii au căzut peste firele electrice, de pe conducta energiei termice, conducte de gaz şi o staţie auto. Peste 30 de copaci au căzut pe marginea traseelor în satul Clococeni a raionului Glodeni. Intervenţiile pompierilor au avut loc pe traseu în preajma localităţii Hlinaia-Rotunda din raionul Edineț şi pe drumuri din apropierea satelor Cotiujeni şi Larga a raionului Briceni.

Totodată, intervenţia salvatorilor a fost necesară şi în raionul Ocniţa unde un pilon electric, dar şi un copac au căzut peste două autoturisme de model VAZ şi Subaru.

În urma incidentului nimeni nu a avut de suferit. Furnizorii de energie electrică au raportat deconectări parţiale în 17 localităţi din raioanele Glodeni şi Rîşcani.

La fața locului lucrează Comisiile pentru situații excepționale pentru estimarea prejudiciilor înregistrate.