FOTO/ Au început lucrările pentru construcția gazoductului Ungheni-Chișinău

Ambasadorul României în R. Moldova,Daniel Ioniță, a anunțat că au început lucrările pentru construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău pe toate cele șapte tronsoane.

Contractele de achiziție de lucrări aferente realizării gazoductului Ungheni-Chişinău, pentru cele șapte loturi ale investiției au fost semnate la 26 aprilie, curent, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale (SNTGN) Transgaz SA.

Proiectul Ungheni – Chişinău presupune construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 120 km, trei stații de predare a gazelor naturale (două în Chişinău şi una în Ungheni) şi dotarea centrului de dispecerizare şi dirijare de la Ghidighici. Rețeaua de transport gaze naturale pe ruta Ungheni – Chişinău reprezintă cea de-a doua etapa a proiectului de interconectare Iași – Ungheni – Chişinău.