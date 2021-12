Fostul vicepremier pentru reintegrare Vladislav Kulminski oferă detalii despre demisia sa din funcție, dar și despre negocierile cu Gazprom

Fostul vicepremier pentru reintegrare Vladislav Kulminski susține că negocierile cu reprezentanții gigantului rus Gazprom, care au avut loc la mijlocul lunii octombrie curent, la Moscova, au fost „dure și dificile”.

În cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8, fostul vicepremier a oferit câteva detalii din culisele negocierilor cu gigantul rus.

„Cu două zile înainte de expirarea contractului, toată lumea a înțeles că noi suntem într-o criză și, de fapt, contractul nu va fi extins în mod automat. În cadrul negocierilor au fost practic toți cei care se ocupă de livrarea gazelor, inclusiv și autoritățile economice. A fost și domnul ambasador al Federației Ruse în R. Moldova, precum și delegația din partea noastră. Atunci negocierile s-au axat strict pe problema prețului și pe problema gazelor. Este vorba despre prețul spot care se propunea a fi minus 25%. Deci, noi vorbeam despre reduceri. Domnul Spînu a condus acele negocieri pentru că el se ocupă de problema gazelor. El venea cu alte idei, cu alte propuneri, cu alte soluții. Au fost negocieri destul de dure. Este clar că pentru R. Moldova să accepți un preț de 1000 de dolari și minus 25%, asta ar fi însemnat că noi în luna octombrie am fi avut nota de plată de 75 de milioane timp de un an de zile și în fiecare lună. Ceea ce este absolut inacceptabil. Au fost negocieri dure și dificile. Rușii ne propuneau ceea ce noi nu puteam achita. Era vorba de preț (…). Se vehiculează foarte mult că au fost înaintate anumite condiții politice din partea Federației Ruse, însă nu este adevărat (…)”, a declarat Kulminski.

Întrebat despre motivele demisionării din funcția de vicepremier pentru reintegrare, Kulminski a accentuat că și-a depus demisia din „motive strict personale”.

„Eu am demisionat din motive strict personale. Eu vreau să vă spun că nu s-a întâmplat brusc. Eu am discutat despre demisia mea și cu doamna prim-ministră și cu doamna președintă și cu domnul Grosu. Deci, asta nu a fost o surpriză pentru cei de la guvernare. Am discutat cam cu 3-4 săptămâni înainte. Totul a fost coordonat. Nu a fost nicio surpriză și fără niciun fel de supărări. Soția mea a avut anumite complicații imediat după naștere și eu nu i-am fost alături. Nu sunt sigur dacă eu aș fi putut să iau o pauză fiindcă și până acum durează acest lucru și eu trebuie să fiu prezent acolo fizic. În funcția respectivă de viceprim-ministru pentru reintegrare trebuie să fii mult mai prezent. Soția mea când avea acele complicații, eu mă ocupam de reglementarea conflictului transnistrean, ceea ce era o sarcină foarte importantă, dar eu nu eram alături de familie când avea nevoie de mine. Aici eu nu aș căuta teorii conspiraționiste”, a spus Kulminski.

Pe 21 octombrie curent, viceprim-ministrul Andrei Spînu și viceprim-ministrul pentru reintegrare, Vladislav Kulminski au fost la Moscova pentru a discuta despre aprovizionarea R. Moldova cu gaze naturale. Întors de la Moscova, Spînu a afirmat că oferta propusă la acel moment de compania energetică din Federația Rusă nu este în avantajul cetățenilor moldoveni.

Atunci, TASS a relatat că „Gazprom” va putea prelungi contractul de tranzitare și furnizare a gazelor naturale pentru R. Moldova doar dacă Chișinăul va achita datoria în valoare de 709 milioane de dolari.

Pe 5 noiembrie curent, prim-ministra Natalia Gavrilița a semnat cererea de demisie a vicepremierului pentru reintegrare, Vladislav Kulminski. Detalii aici.

Vladislav Kulminski a fost numit în funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare pe 6 august. În 2019, Kulminski a fost consilierul pe politică externă al prim-ministrei de atunci Maia Sandu. Ulterior, Vlad Kulminski, a fost numit secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europeană.