Victor Terente, fiul unui consilier raional din Hâncești care a candidat la parlamentarele din februarie 2019 de pe lista Partidului Politic „Șor”, este acuzat de Nichita Madan, un tânăr de 24 de ani, că l-a agresat fizic, iar acum are trei ligamente rupte la genunchiul drept. Incidentul a avut loc marți, 28 iunie, în Parcul „Valea Trandafirilor”. Tânărul susține că, după incident, familia Terente a încercat să-l intimideze pentru ca acest caz să nu ajungă în vizorul Poliției. Tot el mai spune că, până acum, familia sa a suportat toate cheltuielile pentru tratament.

Dorina Arsene, purtătoarea de cuvânt a Institutului de Medicină Urgentă, a declarat pentru Ziarul de Gardă că Nichita Madan a suferit luxație anterolaterală a gambei drepte, hemartroză, fiind internat în secția Traumatologie.

Tatăl lui Victor Terente a respins acuzațiile aduse de tânărul de 24 de ani. Oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru huliganism, în cadrul căreia urmează să fie stabilite toate circumstanțele incidentului.

Nichita Madan, un tânăr de 24 de ani, care studiază în Franța, spune că a revenit în R. Moldova inclusiv pentru a participa la balul de absolvire al surorii sale, care anul acesta a finalizat liceul. Pe 28 iunie, în jurul orei 05:00, Nichita Madan, împreună cu mai mulți absolvenți, părinți și profesori ai Liceului Teoretic „Nicolai Gogol” din capitală, se îndreptau spre lacurile de la „Valea Trandafirilor” pentru a întâlni răsăritul după tradiție. Tânărul afirmă că la un moment dat a fost atacat de fiul consilierului, pe care nu îl cunoaștea până în acel moment, iar, ulterior, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„(…) Coborâm prin pădure, când dintr-o dată, fără vreun semn preventiv, fără vreun motiv întemeiat, Victor îmi sare cu ambele picioare în spate. Eu cad, efectiv nu înțeleg absolut nimic din cele întâmplate, mă ridic, mă iau la încăierare cu dânsul, dar am fost destul de repede despărțiți. Victor a fugit sus la prietenii lui, eu am coborât spre lacuri. Reiterez: eu nu am avut până atunci niciun contact cu Victor, el este pentru mine o persoana absolut necunoscută. Am avut o tentativă să fug în direcția lui, dar am fost oprit de Alla Luchinaciuk , profesoara claselor primare (și mama prietenei lui Victor – informație pe care eu la acel moment desigur că nu o știam), care m-a implorat să nu mă implic în conflict (…). Trecuseră un minut, cred, și am auzit cum din deal cineva fuge cu răcnete în direcția mea.

Întorc capul, îl văd pe Victor cum se avântă spre mine. Ne-am luat la pumni, Victor mi-a sărit cu ambele picioare în partea interioară a genunchiului. Eu am căzut, lovindu-mă în același timp de stâlpul care se afla în spatele meu. Am simțit că piciorul mi s-a dus într-o parte și am înțeles că nu mă mai pot ridica, iar Victor Terente a continuat să mă lovească cu picioarele în cap și în zona corpului, mie îmi rămânea doar să mă blochez de la lovituri. Am fost luat de către salvare si internat la Institutul de Medicină Urgentă, Victor a fost luat la Poliție, dar fusese eliberat în aceeași dimineață la venirea mamei sale la inspectorat. În seara balului, Victor a servit alcool, din spusele martorilor a consumat substanțe narcotice și a reușit să spargă pahare de 2000 de lei”, a spus tânărul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu opt zile, Nichita Madan a fost externat din spital, însă, din cauza rupturii de ligamente, medicii i-au interzis să se deplaseze pe distanțe mari. „Aștept să fiu operat”, afirmă tânărul, într-o discuție cu Ziarul de Gardă.

„Pe 28 iunie am fost internat la Institutul de Medicină Urgentă și joia trecută am fost externat din spital. Stau în mare parte la pat, pot să mișc piciorul, dar medicii mi-au interzis să mă deplasez. Aștept să fiu operat, pentru că, dat fiind faptul că trei ligamente din patru posibile sunt rupte, la noi nu toți pot să efectueze o astfel de operație. La moment, analizăm toate posibilitățile, încercăm la noi să vedem ce medici vor putea să efectueze operația. Deja urmează să mă înscriu la o consultație. Mai întâi vedem toate posibilitățile de tratare în R. Moldova și, eventual, eu fiind student în Franța, beneficiez de asigurare și aș putea să mă operez și în Franța. Nu exclud niciun scenariu (…). Inițial nu se cunoștea că trei ligamente au fost rupte, am făcut o radiografie la Spitalul Polivalent „Novamed”, că, din câte am înțeles, Institutul de Medicină Urgentă nu dispune de aparataj care face rezonanță magnetică și deja acolo s-a stabilit că am trei ligamente rupte (…).

(…) Din câte am înțeles după atac, Victor m-a agresat din cauza faptului că eu am dansat cu sau lângă prietena lui, eu așa și nu am mai înțeles. Până la urmă, eu nu știam cine e prietena lui, cine este el (…) Era bal de absolvire, am dansat cu multe persoane, nu a fost nimic ieșit din comun (…) Cum mă deplasam în vale, spre pădure, el a sărit cu ambele picioare în spatele meu, eu am căzut. Noi nu ne-am intersectat până la incident, nu am schimbat nicio replică (…)”, a declarat Nikita Madan pentru ZdG.

Madan: „Mama și sora au fost sunate și li s-a spus să rezolvăm amiabil, nu prin Poliție”

Nichita Madan ne-a comunicat faptul că familia Terente sau persoane din anturajul acesteia au încercat să-l intimideze pentru a nu depune o plângere la Poliție.

„Am primit mesaje pe Instagram din partea unui prieten de-ai lui Victor, care m-a atacat, cu jargoane, că de ce eu încerc să rezolv prin Poliție. La început a fost relansată o frază că eu singur aș fi căzut (…). De asemenea, sora și mama au fost sunate și au primit mesaje pe Telegram și WhatsApp de pe un număr, codul al cărei țări este Turcia, persoana a spus să încercăm să rezolvăm amiabil, să nu rezolvăm prin Poliție. Asta cred că a fost unica lor tentativă de a lua legătura cu noi. Din câte am înțeles de la anchetator, ieri s-au prezentat la Poliție și avocatul lor a solicitat numărul meu. Poate urmează să mă sune, dar până acum nu s-au interesat de sănătatea mea (…)”, a spus Madan pentru ZdG.

În urma acestui incident, oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru huliganism, în cadrul căreia urmează să fie stabilite toate circumstanțele. Într-un comentariu pentru ZdG, Natalia Stati, ofițeră de presă în cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, a declarat că Inspectoratul de Poliție Botanica a fost sesizat pe 28 iunie.

„Pe 28 iunie, IP Botanica a fost sesizat de către un tânăr, comunicând faptul că a fost agresat în Parcul „Valea Trandafirilor”. Victima de 24 de ani a comunicat că în timp ce se deplasa în parc a fost agresat de o persoană necunoscută lui, cauzându-i dureri fizice. Suspectul a fost identificat, acesta s-a dovedit a fi un tânăr de 19 ani. Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism, în cadrul căreia urmează a fi stabilite toate circumstanțele”, a declarat Natalia Stati.

Victor Terente, tânărul de 19 ani care l-a agresat fizic pe Nichita Madan, este fiul lui Victor Terente, consilier independent în Consiliul Raional Hâncești. El a candidat la funcţia de deputat în Parlamentul R. Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 39, de pe lista Partidului Politic „Șor”.

Conform declarației de avere și interese personale, depusă în acea perioadă la Comisia Electorală Centrală, în anii 2017 – 2018, Terente a obținut un salariu de 120 de mii de euro din activitatea de antreprenor. Totodată, Terente declara că familia sa obținut în acea perioadă 40 de mii de lei cu ocazia zilelor de naștere.

Solicitat de ZdG, tatăl băiatului de 19 ani a respins acuzațiile aduse de Nichita Madan și a spus că acesta „nu are nimic rupt”.

„(…) La ai lui 24 de ani, el a depus plângere că a avut conflict cu băiatul meu de 19 ani care a absolvit acum liceul, din cauza prietenei feciorului. Vorbiți la Poliție și vedeți că nu are nimic rupt. El a făcut o postare despre mine, eu de fapt nu am nicio treabă cu Partidul „Șor”, eu sunt consilier independent (…). Cum nu ne-am interesat? Am sunat părinții, ne-au insultat. Nu ai cu cine vorbi acolo. Ca părinți, am încercat să sunăm, să discutăm. Dvs. de la Ziarul de Gardă ați văzut așa un caz foarte important, că avem mii de cazuri pe zi urâte și nu interesează pe nimeni (…). El care are 24 de ani nu trebuia să se ducă cu tinerii ăștia la lac și să facă ce a făcut. Tânărul zice multe, dar sunt părinți, profesori, Poliția și o să se lămurească (…), Da, în 2019, eu am candidat că mi s-a propus, dar asta nu înseamnă că sunt membru al Partidului „Șor”. Noi o să depunem plângere, toate aceste sunt false. Fiul meu de 19 ani s-a dus a doua zi de la incident și a făcut toate analizele și s-a dus la anchetator. A servit ca toți băieții – 3-4 pahare de șampanie, dar tânărul de 24 de ani nu vrea să zică cât a servit? El știa că fata aceasta are prieten? După altercația lor, el s-a împiedicat sau ce a făcut. El nu are nicio ruptură nimic. Dacă ai rupturi, nu te duci a treia zi acasă. Și noi o să facem o expertiză adăugătoare (…). Și el i-a dat trei pumni băiatului meu și fiul meu are vânătăi (…)”, a declarat Victor Terente pentru ZdG.

În 2021, familia Terente a obținut 6300 de euro și 63 mii de lei cu ocazia zilelor de naștere

Potrivit ultimei declarații de avere și interese personale pe care a depus-o la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), mai exact, în 2022, Victor Terente a declarat, pentru 2021, o indemnizație de 12 mii de lei și un salariu de 16 191 de lei de la IMSP Centrul Sănătății Hâncești. Familia Terente declară că ar fi primit 3500 de euro și 63 de mii de lei cu ocazia zilelor de naștere.

Familia Terente locuiește într-o casă de 183,4 metri pătrați, dobândită în 2016 printr-un contract de donație, care ar valora nu mai puțin de 653 487 de lei. Familia Terente mai declară un intravilan de 0,044 de ari și un autoturism BMW X5, care ar valora 38 mii de euro și un autoturism PEJO care ar valora 5800 de euro.

