Experiența unei moldovence ajunse în Hong Kong în timpul pandemiei: măsuri drastice în aeroport, tehnologii folosite inteligent și carantină de 21 de zile într-un „hotel Covid”

Mariana Gălescu, o tânără din R. Moldova care a plecat recent în Hong Kong, povestește pe pagina personală de facebook cum a fost primul contact cu această țară, în plină pandemie, în Aeroportul Internațional Hong Kong. Tânăra descrie măsurile drastice din aeroport, dar și procedurile prin care trebuie să treacă orice străin care vrea să intre în această regiune. Tot procesul este facilitat de folosirea inteligentă a noilor tehnologii, ceea ce permite limitarea la maximum a contactului dintre oameni și, respectiv, a răspândirii virusului Sars-Cov-2.

„Totul (abia) începe când ajungi la Aeroportul Internațional Hong Kong. De fapt, cu mult înainte de a porni la drum, deoarece trebuie să pregătești un dosar gros cu acte care să demonstreze că ai un motiv întemeiat să fii acolo și că nu reprezinți un pericol (da, inclusiv teste COVID recente). Știam aproximativ la ce să mă aștept, deoarece citisem mărturiile altor persoane, dar viața bate cu mult filmul pe care mi-l făcusem. Desfășurarea de forțe de la aeroport este pur și simplu impresionantă. A fost dificil să recunosc terminalul prin care mai trecusem de atâtea ori. Probabil mai mult de jumătate din aeroport a fost reamenajat pentru a servi scopurilor anti-pandemice. Zonele care și-au păstrat rolul sunt bine delimitate, iar parcursul călătorilor care ajung la Hong Kong nu admite devieri. Sunt implicate foarte multe resurse umane și fiecare persoană își are rolul său clar în șirul de proceduri și controale, care funcționează ca un mecanism bine uns. Iar tehnologiile sunt utilizate inteligent, pentru a limita contactele și a simplifica procesul”, își începe relatarea despre contactul cu Hong Kongul Mariana Gălescu.

„Imediat după aterizare ni s-a luat temperatura și am fost rugați să facem o „declarație de sănătate” electronică, direct din telefon, pe un link oferit de ministerul sănătății. După introducerea tuturor datelor personale și legate de călătorie, tranzit, contacte, am primit un cod QR. Acest cod urma să-mi deschidă ușile, la propriu, spre ceea ce urma, fiind scanat și verificat de multe ori, iar fără acesta accesul era interzis.

Următorul pas a fost să-mi instalez aplicația de tracking StayHomeSafe, unde am introdus datele despre hotelul rezervat pentru perioada carantinei. Apoi am primit brățara de tracking care a fost conectată la aplicație. După zeci (nu glumesc) de filtre și verificări, coduri de bare și scanări am ajuns în zona de testare – toți călătorii sunt obligați să facă un test COVID, deși dețin rezultatele unui test realizat cu maxim 72 de ore înainte de plecare din țara lor. Este rapid. În una din numeroasele cabine de testare, asistentul medical m-a întâmpinat cu „Welcome to HK!”, eu l-am felicitat cu ocazia Anului Nou, el a prelevat probele (din nas și gât) și mi-a urat așteptare ușoară.

Da, am fost invitați și să așteptăm rezultatele chiar acolo, la aeroport, în zone special amenajate. Fiecare primește un ecuson cu un număr și trebuie să-și găsească pe hartă măsuța și scaunul care i-au fost rezervate.

După un drum atât de lung și proceduri istovitoare, așteptarea nu putea fi prea ușoară, deși autoritățile încearcă să asigure condițiile necesare (wifi, prize, sandvișuri și gustări, apă, acces la baie). Important este să nu părăsești zona în care ai fost repartizat și să te înarmezi cu răbdare. Și filme. Și optimism.

Peste câteva ore, când și Netflixul, și răbdarea erau pe sfârșite, au apărut omuleții în scafandre și mi-au înmânat ordinul de carantină cu mult râvnita ștampilă „checked”, care confirma că nu am COVID-19. „Libertate!”, striga optimismul din mine, dar imediat a revenit cu picioarele pe pământ, când am aflat că nu putem lua un taxi spre hotel, ci ne vor oferi ei naveta, pentru a se asigura că într-adevăr ajungem la destinația indicată și respectăm regimul de carantină. Partea bună e că am făcut economie…”, a scris moldoveanca pe pagina ei de facebook.

Într-o altă postare, Mariana Gălescu povestește și despre primele zile petrecute în hotelul în care s-a cazat pentru a sta în carantină.

„Într-un „hotel COVID” geamul e cam singura legătură cu mediul extern, deci ne bucurăm de priveliște. Autoritățile hongkongheze au instituit carantina pentru toți cei care ajungeau în regiune încă în luna martie a anului trecut. Pe atunci fiecare își găsea în mod independent locul pentru carantină (acasă, airbnb, hotel etc.), notifica autoritățile și trebuia să rămână izolat timp de 14 zile. Între timp, lucrurile au evoluat, rezultatele acestor măsuri nu au fost satisfăcătoare, iar experții au avertizat că virusul poate avea o perioadă de incubare mult mai îndelungată decât se credea, deci regulile de joc s-au schimbat.

Vedere din „hotelul Covid” în care Mariana Gălescu trebuie să stea trei săptămâni

Guvernul a desemnat o listă de hoteluri potrivite pentru carantină, care acum sunt numite „COVID hotels”, deși oaspeții lor nu au COVID (cel puțin, încă nu) și au mărit perioada de carantină la 3 săptămâni. Astfel se asigură un control mai bun asupra regimului de carantină și, în același timp, este susținut domeniul HoReCa, cel mai afectat de restricțiile impuse de pandemie.

Acum cei care își propun să ajungă în Hong Kong cu orice scop (dar întemeiat), trebuie să-și facă din timp rezervare pentru un sejur de 21 de nopți în unul din aceste hoteluri. Dovada rezervării este prezentată la toate punctele de control pe parcursul călătoriei. Când plecam din Franța, am prezentat-o la aeroport, iar la Istanbul, unde am avut escală, ne-am putut îmbarca doar după ce poze cu toate actele noastre au fost transmise autorităților din HK, aceștia au verificat tot, inclusiv rezervarea la hotel, apoi ne-au confirmat că putem începe călătoria.

Cum spuneam în postarea precedentă, de la aeroportul HK am fost transportați direct la hotel și nu se admit devieri. Din momentul în care ne-am cazat, nu avem voie să ieșim din cameră și să contactăm cu alți oaspeți sau personalul hotelului. Cheia electronică pe care am primit-o este de unică folosință, deci dacă părăsim camera, nu putem să revenim. Bine, oricum nu ai unde merge, iar toate holurile sunt dotate cu camere de supraveghere, în caz că îți vin idei.

Toate cele necesare sunt disponibile în cameră sau ne sunt puse la dispoziție; mesele și lucrurile pe care le solicităm sunt lăsate în fața ușii. În perioada carantinei, pentru a evita contactele, nu se face menajul în mod obișnuit, iar oaspeții sunt rugați să aibă grijă de curățenia din camere. Am primit detergent de rufe, gel pentru vase, dezinfectante etc. Gunoiul îl împachetăm în saci mari, pe care îi sigilăm și îi lăsăm la ușă pentru a fi ridicat.

Noi am ales un hotel de pe insula Lantau, pe care se află și aeroportul, pentru comoditate. Dezavantajul este că e destul de departe de centrul orașului, iar dacă ne dorim să comandăm ceva din afară, nu se prea fac livrări în această zonă. Apropo, livrările sunt admise și prietenii/familia îți pot aduce lucruri de care ai nevoie, pe care le lasă într-un loc special amenajat, iar personalul are grijă ca acestea să ajungă la ușa camerei. Fără contact.

Uite așa a trecut o săptămână. Mai avem „încă de două ori cam pe-atât”, vorba bunicii. Nu e ușor să stai în carantină. Dar probabil este și mai dificil pentru cei care sunt singuri în cameră. Noroc că am companie, dar și mai mare noroc – că am de lucru și pot munci de la distanță. Nu am timp să mă plictisesc. Iar de la geam avem vedere spre mare, spre munți, vedem telefericul care merge spre statuia lui Buddha și un pic de peisaj urban.

Cu o populație de peste 7 milioane de oameni, Hong Kongul a reușit să țină sub control răspândirea noului coronavirus înregistrând, până astăzi, sub 11 mii de cazuri de infectare și doar 197 de decese. R. Moldova, cu o populație de aproximativ 3 milioane de locuitori, a înregistrat peste 175 de mii de infectări și 3739 de decese provocate de Covid-19.

Foto: Mariana Gălescu