După trei zile de suspendare, ruta suplimentară de troleibuz „D” va fi repusă: vehiculele vor circula în zilele de weekend

Regia Transport Electric Chiținău (RTEC) anunță că în perioada 24-25 iulie va fi repusă circulația rutei suplimentare de troleibuz „D” (șos. Balcani – Universitatea de Medicină).

În acest w𝐞𝐞𝐤𝐞𝐧𝐝 (𝟐𝟒.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟏 – 𝟐𝟓.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟏), va fi suspendat total traficul rutier pe strada Ion Creangă pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Astfel circulația transportului public va fi organizată după cum urmează: revine ruta suplimentă de troleibuz “D”, doar în zilele de Weekend. Tur – str. Alba Iulia, str. Constituției, str. V. Lupu, str. C. Stere, str. A. Șciusev,str. Columna, str. H. Coandă, Calea Ieșilor, Parcul „Alunelul”; Retur – Parcul „Alunelul”, Calea Ieșilor, bd Ștefan cel Mare, str. A. Șciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Constituției, str. Alba Iulia;

Ruta nr. 1, 4: Tur: de pe bd Ștefan cel Mare pe str. B. Bodoni, str. București, str. A. Șciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. T. Vladimirescu, Uz. „ASCHIM”; Retur: str. V. Lupu, str. C. Stere, str. A. Șciusev, bd. Ștefan cel Mare, în continuare pe traseul stabilit; Ruta nr. 3: or. Durlești – str. Miorița – or. Durlești; Ruta nr. 35: str. T. Vladimiresu, str. V.Lupu, în continuare pe traseul stabilit; Ruta nr. 38: tur – str. I. Pelivan, str. Alba Iulia, str. Constituției, str. V. Lupu, în continuare pe traseul stabilit; retur – str. H. Coandă, Calea Ieșilor, Parcul „Alunelul”, bd Ștefan cel Mare, str. A. Șciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Constituției, str. Alba Iulia, str. I. Pelivan, în continuare pe traseul stabilit; Ruta nr. 21: se prescurtează pînă la Bariera Sculeni; Ruta nr 22: se prescurtează pînă la Parcul „Alunelul”.Serviciile municipale de profil solicită înțelegere și scuze din partea cetățenilor pentru incomoditățile create.

La 20 iulie curent, Primăria anunța că suspendă circulația rutei suplimentare de troleibuz „D”, întrucât, circulația pe strada Ion Creangă a fost reluată.