Domnica Manole: „Resping categoric toate acuzațiile aduse în adresa mea”

În contextul alegerii lui Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale (CC), judecătoarea Domnica Manole respinge acuzațiile care i se aduc, „inclusiv totul ce s-a vorbit despre votul meu”.

Aceasta menționează că situația creată în urma alegerii președintelui Înaltei Curți este „îngrijorătoare”.

Manole susține că nu a știut despre tentative pentru favorizarea cuiva, așa cum a dezvăluit Liuba Șova.

„Resping categoric toate acuzațiile aduse în adresa mea, inclusiv și totul ce s-a vorbit despre votul meu. Nu sunt eu persoana față de care ar trebui să se înainteze asemenea învinuiri. Niciodată nu am acceptat și nu voi accepta vreodată anumite presiuni ilegale asupra mea. Nu am fost influențată de nimeni în exercitarea acestui vot. Eu, cât și colegii mei nu am fost informați și nu am cunoscut faptul că au existat posibile tentative pentru favorizarea votului. (…) Secretul votului la alegerea președintelui Curții Constituționale este un principiu constituțional,statuat în Constituție la art. 136 alin.3, motiv pentru care în calitatea mea de judecător constituțional, sunt obligată sa-l respect, indiferent de utilitatea sau logica acestuia. (…) În calitatea mea de judecător al CC, nu-mi pot permite sa-mi încalc jurământul pentru a-mi apăra propria persoană împotriva atacurilor mediatice la care sunt supusă, deoarece misiunea care mi-a fost încredințată este de a apăra ordinea constituțională, așa cum aceasta este edictată de Constituție”, a reacționat aceasta pe pagina sa de Facebook.