Dodon susține că nu a achitat amenda pensionarei care ar fi încălcat regimul de izolare

Igor Dodon susține că nu a achitat amenda pensionarei Alexandrei Chiabur, pensionara din Chișinău care a fost sancționată cu 22,5 mii de lei pentru că ar fi încălcat regimul de izolare. Declarația a fost facută în cadrul în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la postul N4.

„Nu, cum să achit eu personal?

Colegii de la Garda Tânără(organizația de partid a socialiștilor) au colectat pe intern banii. Eu am rugat unul din deputați să meargă și să vadă care este situația (…) Cu amenda s-au clarificat în felul următor și suplimentar au venit cu un suport pentru această pensionară.



Înțelegem cât de delicat este subiectul și noi am decis toți împreună să-i ajutăm acestei persoane. Nu cred că este bine sau rău. Dacă nu ajutam, eram criticați, am făcut, tot suntem, noi suntem cu sufletul împăcat că am ajutat încă un pensionar pe lângă cei zeci de mii pe care îi ajutăm”, a spus Dodon.