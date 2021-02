Dodon a pierdut un dosar la Consiliul de Egalitate, după discursul despre „femeile fără familie și valori tradiționale”: I-a fost recomandat să aducă scuze publice

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova a pierdut un dosar depus împotriva sa de către Platforma pentru Egalitate de Gen la Consiliul de Egalitate după ce în cadrul campaniei electorale prezidențială a susținut un discurs despre „femeile fără familie și valori tradiționale”. Socialistului i s-a recomandat să aducă scuze publice pentru declarații sexiste și instigatoare la discriminare.

„Noi, Platforma pentru Egalitate de Gen , am caştigat dosarul la Consiliul pentru egalitate – Совет по равенству – Equality Council împotriva lui Dodon, pe discursul lui despre femei fără familie și valori și pe constipația lui verbală veşnică referitor la „valorile tradiționale”. Consiliul a recomandat lui Igor Dodon să aducă scuze publice pentru declarații sexiste și instigatoare la discriminare”, a anunțat una dintre membrele Platformei.

În campania electorală din noiembrie 2020 la alegerile prezidențiale Igor Dodon a atacat-o de mai multe ori pe contracandidata lui Maia Sandu.

Candidatul independent, susținut de PSRM, Igor Dodon a vorbit atunci despre diferențele dintre el și contracandidata sa, Maia Sandu. Acesta a enumerat 3 mari lucururi care îi deosebesc și a pus accent pe valorile pe care le împărtășește folosind un limbaj caracteristic, povestind un episod de anul trecut, când, potrivit lui, ar fi reușit în biroul președintelui să o strângă pe candidata PAS într-un colț și să o întrebe de ce e așa speriată.

„Care sunt valorile oponentei mele? Zero valori. În afară de vorbe. Nu cum poți să vorbești de valori, care în viața ei nu a avut familie și nimic nu a avut, care a fost la marșurile astea prin Chișinău, care detestă istoria noastră, eu înțeleg că unii văd așa, alții așa, dar marea majoritate a cetățenilor noștri iubesc țara asta, iubesc tradițiile, valorile. Nu se îmbracă în horboțică ca dna Maia Sandu numai de sărbători să-și facă un selfie. Trebuie în suflet lucrul ista să-l simți, trebuie să iubești cetățenii, oamenii, să-i ajuți, nu să umbli ca speriata când se apropie un om de tine să sari ca fripta. Eu odată am incercat în biroul președintelui anul trecut, Maia Sandu, am strâns-o într-un colț și i-am spus: dna Sandu, ce este așa speriată? Hai să ne întâlnim să-ți fac cunoștință cu soția, copiii. Doamne Ferește! Iată diferența între valori”, a declarat atunci Igor Dodon.