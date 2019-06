Alegerile locale urmează să aibă loc la 20 octombrie. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat astăzi unanim de Parlament.

Deputatul socialist Vasile Bolea a declarat că mandatul aleșilor locali a expirat, astfel încât este necesară stabilirea unei date pentru desfășurarea alegerilor locale generale.

Întrebat de Sergiu Sîrbu de ce alegerile nu sunt desfășurate mai devreme, Vasile Bolea a declarat că pentru organizarea scrutinului este nevoie de mai mult timp.