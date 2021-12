DOC/ Rodica Antoci a anunțat ce salariu primește în calitate de președintă a Autorității Naționale de Integritate

Președinta Autorității Naționale de Integritate (ANI), Rodica Antoci, susține că ridică un salariu lunar de 33 de mii de lei de la ANI. Declarația a fost făcută joi seara, 9 decembrie, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la postul de televiziune Jurnal TV.

„Eu am un salariu de 33 de mii de lei. E suficient, doar că este necesar să asigurăm atunci când avem o funcție publică cu statut special, cum sunt inspectorii de integritate, să le dăm aceleași garanții sociale așa cum au și celelalte structuri de forță (…). Mai am încă un an de mandat. Spre regretul altora care vor să scape de Rodica Antoci”, a declarat președinta ANI.