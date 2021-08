Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit marți cu un nou mesaj către guvernare. De această dată, Ceban spune că în contextul în care din 1 septembrie transportul public revine la „programul obișnuit”, este de datoria Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să gestioneze traficul pe străzile din oraș și solicită ajutorul instituției în acest sens.

Pe un ton critic, în acest context, edilul cere intervenția reprezentanților MAI și pentru monitorizarea respectării măsurilor impuse în contextul combaterii pandemiei de COVID-19 în transportul public, menționând că „nu este de competența șoferilor și a taxatorilor să facă observații călătorilor” în acest sens.

„De mâine revenim la un program obișnuit, iar în gestionarea traficului pe străzile capitalei am solicitat ajutorul și implicarea Ministerului Afacerilor Interne, este de competența lor directă și primordială. Tot în contextul că începând de mâine vom avea un număr mai mare de cetățeni în stații, dar și în transportul public, la fel, am solicitat implicarea Ministerului de Interne. Nu este de competența șoferilor și a taxatorilor să facă observații călătorilor pentru a ține cont de restricțiile impuse de către Comisiile în sănătate publică. Municipalitatea crează condiții în transportul public (dezinfectant pentru pasageri, dezinfectarea unităților de transport), aduce troleibuze și autobuze, repară drumuri, crează benzi dedicate și îmbunătățește infrastructura orașului, precum și renovează accesele și repară curțile de bloc. Nu este de competența primăriei să îndeplinească rolul poliției, or, solicităm repetat întoarcerea poliției comunitare în Chișinău, care este atât de necesar”, scrie Ceban pe Facebook.