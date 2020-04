DOC/ O instanță în care a fost confirmat un caz de COVID își continuă activitatea, în lipsa unei reacții din partea autorităților. Conducerea instanței: Oamenii au venit cu frică la muncă

O asistentă judiciară din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fost dignosticată la 2 aprilie cu COVID-19. În contextul în care asistenta interacționase cu mai mulți angajați ai instanței, vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, Dorin Dulghieru, a solicitat suspendarea activității instanței pentru o perioadă de 7 zile. În timp ce deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, declară că autoritățile și-au pasat responsabilitățile în acest caz, iar ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, spune că „autoritățile au intervenit consolidat”, vicepreședintele instanței declară contrariul și susține că nu a primit încă niciun răspuns din partea autorităților, iar angajații au fost scoși la muncă.

În solicitarea adresată Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), Ministerului Justiției (MJ) și Ministerului Sănătății, Dorin Dulghieru precizează că a fost informat despre infectarea asistentei judiciare la 3 aprilie. Conform solicitării care a ajuns în posesia ZdG, autoritatea de sănătate publică a solicitat identificarea angajaților care au intrat în contactat cu persoana infectată, însă asistenta judiciară a putut comunica doar numele angajaților cu care a interacționat pe parcursul zilei de 27 martie, menționând că nu își aminteșe cu cine a contactat anterior. Astfel, potrivit vicepreședintelui instanței, asistenta judiciară a interacționat cu mai multe persoane, inclusiv judecători, grefieri, asistenți judiciari, colaboratori ai cancelariei instituției.

„Reieșind din circumstanțele expuse mai sus, în scopul evitării răspândirii în cadrul instanței judecătorești de noi cazuri de infecție cu COVID-19, drept consecință a infectării în rezultatul contactului la locul de muncă, solicit inervenția și aportul d-voastră, în vederea întreprinderii măsurilor necesare preîntâmpinării răspândirii infecției și anume, suspendarea activității instanței pentru o perioadă de 7 zile, cu plasarea personalului instanței în carantină obligatorie, insituind excepții doar în privința examinării dosarelor penale în care se impune examinarea demersurilor privind prelungirea măsurilor preventive”, a solicitat vicepreședintele Judecătoriei Buiucani.

Deputatul Sergiu Litvinenco susține că în acest caz, autoritățile cărora li s-a adresat Dulghieru și-au pasat responsabilitățile, ca într-un final, să declare că nu e de competența lor să sisteze activitatea judecătoriei.

Sergiu Litvinenco

„La judecătoria Chisinau, sediul Buiucani, a fost confirmată de ceva timp infectarea unei persoane cu COVID-19. E vorba de grefierul unui judecător. Președintele instanței (vicepreședintele judecătoriei Chișinău) a sesizat CSM-ul legat de acest caz. CSM-ul a spus să se adreseze Ministerului Justiției că e de competența lor soluționarea. Ministerul Justiției i-a readresat la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății a răspuns că nu e de competența lor și i-a îndemnat să se adreseze Comisiei pentru Situații Excepționale. De la Comisia Situații Excepționale au fost contactați de către un specialist de la Centrul de Sănătate Publică care le-a spus că nu ține de competența lor să sisteze activitatea judecătoriei și le-a recomandat să pună mai mult dezinfectant și să spele podelele mai des”, precizează Litvinenco.

Nagacevschi declară că „autoritățile au acționat consolidat”

Afirmațiile deputatului sunt însă negate de către ministrul Justiției, care le califică drept un „fals ordinari”.

Fadei Nagacevschi

„Persoana bolnavă și cele cu care a intrat în contact, sunt izolate. Instanța a făcut dezinfecțiile necesare. Săptămîna ce urmează, procesele cu privire la preveniți urmează să se desfășoare în alte sedii. Cu privire la faptul că, autoritățile doar și-au pasat responsabilitățile, reprezintă un fals ordinar. Autoritățile au intervenit consolidat, ținînd cont de domeniul de competență. La muncă angajații din sistemul judecătoresc ies doar în dependență de necesitate pentru a asigura continuitatea activității și examinarea cazurilor conform dispozițiilor CSE. În rest, lucru de la distanță”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Dorin Dulghieru: Oamenii au venit la muncă, dar au venit cu frică

Pe fundalul declarațiilor ministrului Justiției, Dorin Dulghieru spune că nu a primit încă un răspuns din partea autorităților, motiv pentru care anagajații au venit totuși la muncă.

„Până când, nu avem niciun răspuns din partea autorităților. Așteptăm să vedem ce ne vor spune”, a declarat Dulghieru pentru Ziarul de Gardă, precizând că s-a adresat la 3 aprilie CSM-ului, însă pentru că nu a primit niciun răspuns, a venit ulterior, la 5 aprilie, cu o solicitare oficială și către alte autorități.

„Vă dați seama, asta este o responsabilitate. Am scos ieri personalul tehnic și am făcut o dezinfecție după posibilitățile pe care le avem și am pus dezinfectanți. Ceea ce a depins de mine, am făcut. Așteptăm deja să vedem”, spune vicepreședintele istanței, menționând că mai multe persoane au fost deja izolate.

Despre cum va activa instanța în continuare, Dulghieru spune că nu cunoaște încă, pentru că nu a primit un răspuns oficial. Referindu-se însă la afirmațiile făcute de ministrul Nagacevschi, precum că procesele cu privire la preveniți urmează să se desfășoare în alte sedii, Dulghieru declară că problema nu este în sediu, ci în limitarea contactului dintre angajați.

„Noi am făcut dezinfecție și într-un mod sau altul, problema nu este în spațiu, dar în contactul colaboratorilor. Este important să evităm aceste contact între angajați”.

Întrebat dacă angajații s-au prezentat astăzi la locul de muncă, vicepreședintele instanței ne-a spus că i-a informat că pot lucra de acasă dacă nu au sarcini urgente, însă o parte dintre aceștia au fost nevoiți să se prezinte în instanță.

„Au fost colegii dimineață și m-au întrebat ce facem. Le-am zis că așteptăm răspuns. Oamenii au venit, dar eu venit cu frică”, declară Dorin Dulghieru.

Angajații din sistemul public au revenit luni la muncă după o săptămână liberă declarată de autorități pentru a stopa răspândirea infecției cu COVID-19. Deși numărul cazurilor de infecție s-a majorat în ultimele zile, autoritățile nu au decis pelungirea acestei perioade libere pentru bugetari. Până la 6 aprilie, în R. Moldova au fost înregistrate 864 cazuri de infecție cu COVID-19.